Misa en memoria de Patricio Sánchez Molinari se celebrará en la iglesia donde murió

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

La memoria del padre Patricio Sánchez Molinari será honrada este domingo 18 de octubre con una misa organizada por la Arquidiócesis de Guayaquil y la Congregación del Santísimo Redentor.

La eucaristía se celebrará en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el mismo templo donde el sacerdote perdió la vida cuando una cruz de madera cayó encima de él.

Misa en memoria del sacerdote Patricio Sánchez

La Arquidiócesis de Guayaquil y la Congregación del Santísimo Redentor anunciaron una eucaristía en memoria del sacerdote, programada para el domingo 18 de octubre a las 21:00 en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, situada en José Mascote y Maldonado, centro de la ciudad.

La invitación fue extendida para todos los feligreses que deseen unirse en oración por la memoria del sacerdote Patricio Sánchez

Las instituciones religiosas destacaron la trayectoria del párroco y expresaron sus condolencias a familiares, amigos y miembros de la comunidad parroquial.

Una cruz le cayó encima

El sacerdote Patricio Sánchez Molinari falleció la noche del sábado 17 de octubre de 2026 tras un trágico accidente ocurrido en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el sur de Guayaquil.

El hecho se produjo mientras se desarrollaba una misa que era transmitida en vivo. El incidente ocurrió cuando los feligreses participaban en el momento de las peticiones y un crucifijo se desprendió de la pared del templo, cayendo sobre el religioso que se encontraba en el altar.

El sacerdote murió en la iglesia

El impacto del crucifijo provocó la muerte inmediata del párroco, causando conmoción entre los fieles presentes y quienes seguían la transmisión de la eucaristía.

La noticia generó múltiples mensajes de dolor y solidaridad de miembros de la comunidad católica de Guayaquil y otras ciudades del país.

¿Quién era Patricio Sánchez Molinari?

Patricio Sánchez Molinari ejercía como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, perteneciente a la Vicaría Centro de la Arquidiócesis de Guayaquil.

La Arquidiócesis informó que era miembro de la Congregación del Santísimo Redentor. Además, apenas un día antes de su fallecimiento, el 16 de octubre, había celebrado un nuevo aniversario de su ordenación como sacerdote.

Su labor pastoral se extendió a otras provincias

Antes de asumir sus funciones en Guayaquil, Sánchez también desarrolló su labor sacerdotal en la parroquia San Lorenzo de Vinces, en la provincia de Los Ríos.

Tras conocerse su fallecimiento, fieles de esa comunidad expresaron su pesar y recordaron el trabajo pastoral que desempeñó durante su permanencia en el cantón.

Misa en memoria del sacerdote Patricio Sánchez; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo y dónde se celebrará la misa en memoria del padre Patricio Sánchez Molinari? La misa en memoria del sacerdote Patricio Sánchez Molinari se celebrará el domingo 18 de octubre de 2026, a las 21:00, en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil.

La eucaristía fue organizada por la Arquidiócesis de Guayaquil y la Congregación del Santísimo Redentor. La invitación está dirigida a los feligreses que deseen unirse en oración por la memoria del sacerdote. El templo está ubicado en las calles José Mascote y Maldonado, en el centro de la ciudad. ❓ ¿Cómo murió el sacerdote Patricio Sánchez Molinari en Guayaquil? El sacerdote Patricio Sánchez Molinari murió la noche del sábado 17 de octubre de 2026, después de que un crucifijo de madera se desprendiera de la pared y cayera sobre él durante una misa.

El accidente ocurrió en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, mientras se desarrollaba la eucaristía y los feligreses participaban en el momento de las peticiones. La misa era transmitida en vivo y el hecho causó conmoción entre los asistentes y quienes seguían la celebración por internet. ❓ ¿Quién era Patricio Sánchez Molinari y qué cargo desempeñaba en la Iglesia católica? Patricio Sánchez Molinari era el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Guayaquil y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor.

Su parroquia pertenecía a la Vicaría Centro de la Arquidiócesis de Guayaquil. El 16 de octubre de 2026, un día antes de su fallecimiento, había celebrado un nuevo aniversario de su ordenación sacerdotal. ❓ ¿Dónde realizó su labor pastoral el padre Patricio Sánchez antes de llegar a Guayaquil? Antes de ejercer como párroco en Guayaquil, Patricio Sánchez Molinari desarrolló su labor sacerdotal en la parroquia San Lorenzo de Vinces, en la provincia de Los Ríos.

Tras conocerse su fallecimiento, miembros de esa comunidad religiosa expresaron su pesar y recordaron el trabajo pastoral que realizó durante su permanencia en el cantón. Su muerte generó mensajes de solidaridad entre fieles de distintas ciudades del país. ❓ ¿Qué instituciones organizaron la misa en memoria del padre Patricio Sánchez Molinari? La Arquidiócesis de Guayaquil y la Congregación del Santísimo Redentor organizaron la misa en memoria del sacerdote Patricio Sánchez Molinari.

Ambas instituciones invitaron a los feligreses a participar en la eucaristía del domingo 18 de octubre de 2026, en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde el sacerdote perdió la vida. También expresaron sus condolencias a sus familiares, amigos y miembros de la comunidad parroquial.

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