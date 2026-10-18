Sacerdote muere tras la caída de una cruz durante una misa en Guayaquil

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El sacerdote Patricio Sánchez Molinari murió luego de que una enorme cruz de madera cayera sobre su cabeza mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el sur de Guayaquil.

El hecho ocurrió durante una ceremonia religiosa y causó conmoción entre los feligreses que asistían al templo.

Cruz cayó sobre el sacerdote en plena misa en Guayaquil

Sánchez Molinari se encontraba en el altar cuando, durante un rezo, la cruz que permanecía suspendida en ese espacio se desprendió y cayó sobre él.

La reacción de los asistentes quedó registrada en un video de la celebración, que se transmitía por redes sociales. En las imágenes se escucha a varios feligreses pedir ayuda y solicitar que llamaran a una ambulancia para atender al religioso.

El accidente interrumpió la ceremonia y generó momentos de desesperación entre las personas presentes. Hasta el momento, la información proporcionada no detalla las causas por las que la estructura se desprendió.

Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del padre Patricio Sánchez

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del sacerdote a través de un comunicado firmado por el cardenal Luis Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil.

En el pronunciamiento, la Iglesia informó que Patricio Alfredo Sánchez Molinari, perteneciente a la Congregación del Santísimo Redentor, se desempeñaba como párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro, en la Vicaría Centro.

La institución religiosa expresó sus condolencias y solidaridad con la comunidad redentorista, así como con los familiares y amigos del sacerdote.

Vinces recuerda la labor pastoral del sacerdote fallecido

La muerte de Sánchez Molinari también generó reacciones en Vinces, donde ejerció su labor pastoral durante varios años. La parroquia San Lorenzo de Vinces lamentó su fallecimiento y recordó el servicio que prestó a esa comunidad.

Te recomendamos