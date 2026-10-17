Mujer es procesada por el asesinato de un adolescente de 16 años en Guayaquil

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Una mujer fue detenida como sospechosa por el asesinato de un adolescente de 16 años ocurrido el pasado 15 de octubre de 2026 en el sector de Florida Norte, en el norte de Guayaquil.

Adolescente fue asesinado frente a su madre

Según información preliminar, el menor se movilizaba en un taxi junto a su madre cuando fueron sorprendidos por un ataque armado cerca de su vivienda.

La mujer relató a las autoridades que ambos se agacharon al escuchar los disparos, pero al incorporarse descubrió que su hijo había sido alcanzado por las balas.

Investigaciones llevaron a la identificación de una sospechosa

Las labores investigativas y el análisis de las cámaras de vigilancia permitieron a los agentes identificar a una mujer como presunta implicada en el crimen.

La sospechosa fue identificada como Rosa Abigail M., quien fue localizada y detenida durante un operativo realizado en su domicilio.

Hallaron indicios durante el operativo

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron una motocicleta, dos cascos y prendas de vestir que, según las investigaciones preliminares, habrían sido utilizadas por los presuntos atacantes.

Estos elementos fueron incorporados al proceso investigativo con el propósito de determinar su posible vinculación con el ataque armado registrado en Florida Norte.

Jueza otorgó medidas alternativas

Tras la audiencia correspondiente, la procesada recibió medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas constan las presentaciones periódicas ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el grado de participación de la sospechosa y de otras posibles personas involucradas en el caso.

Mujer procesada por asesinato de adolescente en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió con el adolescente de 16 años asesinado en Florida Norte, Guayaquil? Un adolescente de 16 años fue asesinado durante un ataque armado ocurrido el 15 de octubre de 2026 en el sector de Florida Norte, en el norte de Guayaquil.

El menor se movilizaba en un taxi junto a su madre, cerca de su vivienda, cuando ambos fueron sorprendidos por los disparos. Según información preliminar, su madre se agachó al escuchar las detonaciones y, al incorporarse, descubrió que su hijo había sido alcanzado por las balas. ❓ ¿Quién fue detenida como sospechosa del asesinato del adolescente en Florida Norte? Una mujer identificada como Rosa Abigail M. fue detenida como presunta implicada en el asesinato del adolescente de 16 años.

La sospechosa fue localizada durante un operativo en su domicilio, después de que las investigaciones y el análisis de las cámaras de vigilancia permitieran a los agentes identificarla como posible implicada en el crimen. ❓ ¿Qué indicios encontró la Policía durante el operativo por el asesinato del adolescente en Guayaquil? Las autoridades encontraron una motocicleta, dos cascos y prendas de vestir que presuntamente habrían sido utilizados por los atacantes.

Los indicios fueron incorporados al proceso investigativo para determinar si tienen relación con el ataque armado ocurrido en Florida Norte. Las pericias y diligencias buscan esclarecer la participación de los sospechosos en el asesinato. ❓ ¿Qué medidas judiciales recibió la mujer detenida por el asesinato del adolescente en Florida Norte? La procesada recibió medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas presentaciones periódicas ante la autoridad competente y la prohibición de salir del país.

Las medidas fueron dispuestas por una jueza durante la audiencia correspondiente. El proceso judicial continúa mientras las autoridades investigan las circunstancias del crimen y la posible participación de otras personas. ❓ ¿Cómo identificaron a la sospechosa del asesinato de un adolescente en el norte de Guayaquil? Los agentes identificaron a la mujer mediante labores investigativas y el análisis de las cámaras de vigilancia.

Estas diligencias permitieron ubicar a Rosa Abigail M. y ejecutar un operativo en su domicilio, donde se encontraron varios indicios que ahora forman parte de la investigación. Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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