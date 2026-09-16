Estos son los horarios de la Metrovía y Aerovía durante el toque de queda

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Los sistemas de transporte público Metrovía y Aerovía modificarán temporalmente sus horarios de operación debido al toque de queda dispuesto por el Gobierno Nacional. La medida busca adecuar la prestación de los servicios a las restricciones de movilidad vigentes entre las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026.

Las autoridades y operadores de transporte recomiendan a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes y tomar en cuenta las últimas salidas de cada sistema.

Lea también: Terminales terrestre de Guayaquil ajustarán sus horarios por toque de queda

Metrovía reduce horario de atención

A través de un comunicado oficial publicado esta tarde, la Metrovía informó que el miércoles 16 de septiembre la última unidad saldrá a las 21:00.

Posteriormente, desde el jueves 17 hasta el martes 29 de septiembre, el sistema iniciará operaciones a las 06:00 y la última unidad partirá a las 21:00.

Para el miércoles 30 de septiembre, la Metrovía retomará un horario más amplio, operando desde las 06:00 hasta las 22:30, con salida de la última unidad a esa hora.

La entidad exhortó a los usuarios a organizar sus viajes considerando el horario de salida de las últimas unidades y agradeció la comprensión ciudadana frente a estas medidas temporales.

Aerovía también adapta su operación

La Aerovía, que conecta Guayaquil y Durán mediante transporte aerosuspendido, también ajustará sus horarios mientras permanezca vigente el toque de queda en cuatro provincias de Ecuador. Los horarios establecidos para este sistema de transporte será de 06:00 a 21:30, considerando que la última cabina saldrá a las 21:10.

Asimismo, las autoridades recomiendan a los pasajeros verificar los horarios vigentes antes de viajar y realizar sus traslados con tiempo suficiente para evitar contratiempos. “Sugerimos a nuestros usuarios organizar sus recorridos con anticipación y tomar en cuenta el horario de salida de la última unidad”, mencionan en el comunicado.

Los terminales también ajustarán sus horarios

La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil (FTTG) informó a la ciudadanía que las operaciones en las terminales terrestres de la ciudad se desarrollarán con ajustes en los horarios del transporte interprovincial.

Durante la vigencia de esta medida, las terminales Costa y Pascuales brindarán atención al público en horario de 06:00 a 21:00.

Por su parte, la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera permanecerá operativa desde las 05:00 hasta las 22:00.

Recomendación para los usuarios

Ante la reducción de horarios en distintos servicios públicos y de transporte, los ciudadanos deberán reorganizar sus rutinas de movilización durante las próximas dos semanas. Las autoridades han insistido en que el cumplimiento de estas medidas contribuirá a garantizar la seguridad y el orden durante la vigencia del toque de queda.

Los usuarios de Metrovía y Aerovía pueden consultar los canales oficiales de cada operador para conocer cualquier actualización relacionada con frecuencias, horarios y condiciones de servicio.

Toque de queda

El presidente Daniel Noboa emitió este 15 de septiembre de 2026 el Decreto 498, en el que oficializa el estado de excepción en Ecuador por grave conmoción interna en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. La medida también comprende los cantones Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi. La vigencia establecida es de 60 días.

El decreto señala que la decisión se sustenta en informes de inteligencia, policiales, militares y jurídicos que describen una dinámica de violencia criminal organizada en las jurisdicciones incluidas. Esos documentos identifican estructuras con capacidad de adaptación, fragmentación, recomposición y expansión territorial, además de actividades vinculadas con economías ilícitas.

Preguntas frecuentes sobre los horarios de la Metrovía, Aerovía y terminales de Guayaquil

❓¿Qué horarios tendrá la Metrovía durante el toque de queda en Guayaquil?

Del 17 al 29 de septiembre, la Metrovía funcionará de 06:00 a 21:00, mientras que el 30 de septiembre operará hasta las 22:30. El 16 de septiembre, la última unidad saldrá a las 21:00.

El ajuste es temporal y responde a las restricciones de movilidad establecidas durante el toque de queda. La Metrovía recomienda a los usuarios considerar la hora de salida de la última unidad para planificar sus desplazamientos.

❓¿Cuál será el horario de la Aerovía durante el toque de queda?

La Aerovía operará de 06:00 a 21:30, pero la última cabina saldrá a las 21:10 durante la vigencia de la medida.

El sistema que conecta Guayaquil y Durán modificará temporalmente su operación debido a las restricciones de movilidad. Las autoridades recomiendan verificar los horarios antes de realizar un viaje.

❓¿Qué horarios tendrán las terminales terrestres de Guayaquil durante el toque de queda?

Las terminales Costa y Pascuales atenderán de 06:00 a 21:00, mientras que la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera funcionará de 05:00 a 22:00.

La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil informó que durante la vigencia de las medidas se realizarán ajustes en los horarios del transporte interprovincial. Los pasajeros deberán considerar estos cambios al programar sus viajes.

❓¿Desde cuándo y hasta cuándo estarán vigentes los cambios de horario del transporte público?

Los cambios se aplicarán durante el período del toque de queda, establecido entre las 00:00 del 17 de septiembre y las 23:59 del 30 de septiembre de 2026.

Los ajustes buscan adaptar la operación de los sistemas de transporte a las restricciones de movilidad. La medida forma parte de las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional dentro del estado de excepción.

❓¿Por qué se modifican los horarios de la Metrovía, Aerovía y terminales terrestres en Guayaquil?

Los horarios se reducen temporalmente para adecuar el servicio a las restricciones de movilidad establecidas por el toque de queda.

El Gobierno Nacional estableció un estado de excepción mediante el Decreto 498, con una vigencia de 60 días, en varias provincias y cantones del país. El decreto incluye a Guayas y señala que la medida se sustenta en informes oficiales relacionados con la violencia criminal organizada y las economías ilícitas.

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