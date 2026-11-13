Cuatro heridos deja un siniestro de tránsito en Pedro Carbo este viernes

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Cuatro personas resultaron heridas tras un siniestro de tránsito en Pedro Carbo registrado la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026, a la altura del kilómetro 50 de la vía a Manabí, cerca del balneario El Puchito. De acuerdo con el reporte preliminar emitido desde el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, no se registraron personas fallecidas a causa de este incidente vial.

Alerta de emergencia por el siniestro de tránsito en Pedro Carbo

La llamada de auxilio ingresó a la línea única para emergencias 9-1-1 exactamente a las 15:52 de este viernes 13 de noviembre de 2026. En la comunicación se alertó sobre la ocurrencia de este siniestro de tránsito en Pedro Carbo, en el tramo vial que conecta hacia la provincia de Manabí.

Tras recibir el aviso, la sala operativa del Centro Zonal ECU 911 Samborondón gestionó la coordinación inmediata con las entidades de socorro y control para verificar la novedad en el punto señalado y brindar asistencia oportuna a los afectados.

Unidades desplegadas hacia el kilómetro 50 de la vía a Manabí

Para atender la emergencia derivada del siniestro de tránsito en Pedro Carbo, se movilizaron equipos y unidades especializadas de tres instituciones:

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE): Acudió al sitio para ejecutar el control vehicular y las diligencias correspondientes en la vía.

Acudió al sitio para ejecutar el control vehicular y las diligencias correspondientes en la vía. Ministerio de Salud Pública (MSP): Desplazó personal sanitario para la valoración y atención prehospitalaria de los heridos.

Desplazó personal sanitario para la valoración y atención prehospitalaria de los heridos. Cuerpo de Bomberos de Pedro Carbo: Intervino en las labores de rescate, aseguramiento de la escena y soporte en el lugar del suceso.

Balance preliminar de afectados en el cantón Pedro Carbo

Según los datos preliminares recopilados tras la llegada de los equipos de primera respuesta al sector del balneario El Puchito, el siniestro de tránsito en Pedro Carbo dejó como saldo cuatro personas heridas. Asimismo, el informe oficial confirmó que no hubo víctimas mortales en el lugar del percance.

Acciones de respuesta en el punto del incidente vial

Hasta el cierre del reporte emitido por el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, los efectivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, del Ministerio de Salud Pública y del Cuerpo de Bomberos de Pedro Carbo permanecían en el kilómetro 50 de la vía a Manabí ejecutando las acciones de atención y control correspondientes frente a este siniestro de tránsito en Pedro Carbo.

Te recomendamos