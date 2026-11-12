Siniestro entre auto y moto deja un herido en Santa Prisca, centro de Quito

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Un siniestro de tránsito en Quito fue reportado a las 08:50 de este jueves 12 de noviembre de 2026 en el sector de Santa Prisca, en el centro de la ciudad. El percance involucró a un automóvil y una motocicleta, según informó el ECU 911.

De manera preliminar, la entidad reportó que una persona resultó herida como consecuencia del impacto. Hasta pasadas las 09:00, los equipos de respuesta continuaban trabajando en la atención de la emergencia.

Bomberos y agentes de tránsito acudieron al sitio

Para atender el siniestro de tránsito en Quito, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos llegó al lugar con una unidad de salud para asistir a la persona afectada.

Mientras tanto, uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementaron cierres viales en la zona para facilitar las labores de emergencia y garantizar la seguridad de quienes circulaban por el sector.

Calle Santa Prisca registró restricciones vehiculares

Como parte del operativo, la Agencia cerró un tramo de la calle Santa Prisca, a la altura de la intersección con la vía Manuel Larrea, en sentido oriente-occidente. No se informó sobre una hora en la que el tráfico se normalizaría.

Otro percance afectó la circulación en Carcelén Industrial

Menos de una hora después, a las 09:34, se reportó otro siniestro de tránsito en la avenida Galo Plaza Lasso y la calle C, en el sector de Carcelén Industrial.

De acuerdo con la información de la AMT, el incidente provocó el cierre total del carril en sentido sur-norte, lo que generó afectaciones a la movilidad en ese punto de la ciudad.

Trabajos eléctricos también ocasionan cierre en av. Occidental

La AMT informó, además, sobre una restricción de circulación en la avenida Mariscal Sucre, a la altura de la intersección con la Mañosca.

👷🏻 #CierreVialQuito | Por trabajos de @ElectricaQuito. 🛣️ Dirección: av. Mariscal Sucre y Mañosca 🚫 Cierre: carril derecho ⚠️ Conduce con precaución https://t.co/6iUP43H5WF — AMTQuito (@AMT_Quito) November 12, 2026

El cierre de un carril en sentido norte-sur de la avenida, también conocida como Occidental, se debe a trabajos de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para reparar cableado afectado por la caída de árboles en el sector de El Bosque. Ante esta situación, se recomendó conducir con precaución.

🇺🇸 ⟫ https://t.co/2Jn3Yzpl3O | José Luis, oriundo de Tungurahua, figura entre las víctimas mortales del colapso de un edificio en Brooklyn, Nueva York. Esto se conoce https://t.co/r6U94DWT5V — El Comercio (@elcomerciocom) November 12, 2026

Más información relacionada con Quito

Te recomendamos