Siniestro entre auto y moto deja un herido en Santa Prisca, centro de Quito

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Un siniestro de tránsito en Quito fue reportado a las 08:50 de este jueves 12 de noviembre de 2026 en el sector de Santa Prisca, en el centro de la ciudad. El percance involucró a un automóvil y una motocicleta, según informó el ECU 911.
De manera preliminar, la entidad reportó que una persona resultó herida como consecuencia del impacto. Hasta pasadas las 09:00, los equipos de respuesta continuaban trabajando en la atención de la emergencia.
Para atender el siniestro de tránsito en Quito, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos llegó al lugar con una unidad de salud para asistir a la persona afectada.
Mientras tanto, uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementaron cierres viales en la zona para facilitar las labores de emergencia y garantizar la seguridad de quienes circulaban por el sector.
Como parte del operativo, la Agencia cerró un tramo de la calle Santa Prisca, a la altura de la intersección con la vía Manuel Larrea, en sentido oriente-occidente. No se informó sobre una hora en la que el tráfico se normalizaría.
Menos de una hora después, a las 09:34, se reportó otro siniestro de tránsito en la avenida Galo Plaza Lasso y la calle C, en el sector de Carcelén Industrial.
De acuerdo con la información de la AMT, el incidente provocó el cierre total del carril en sentido sur-norte, lo que generó afectaciones a la movilidad en ese punto de la ciudad.
La AMT informó, además, sobre una restricción de circulación en la avenida Mariscal Sucre, a la altura de la intersección con la Mañosca.
👷🏻 #CierreVialQuito | Por trabajos de @ElectricaQuito. 🛣️ Dirección: av. Mariscal Sucre y Mañosca 🚫 Cierre: carril derecho ⚠️ Conduce con precaución https://t.co/6iUP43H5WF— AMTQuito (@AMT_Quito) November 12, 2026
El cierre de un carril en sentido norte-sur de la avenida, también conocida como Occidental, se debe a trabajos de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para reparar cableado afectado por la caída de árboles en el sector de El Bosque. Ante esta situación, se recomendó conducir con precaución.
🇺🇸 ⟫ https://t.co/2Jn3Yzpl3O | José Luis, oriundo de Tungurahua, figura entre las víctimas mortales del colapso de un edificio en Brooklyn, Nueva York. Esto se conoce https://t.co/r6U94DWT5V— El Comercio (@elcomerciocom) November 12, 2026
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