Una estructura colapsó en las calles Bolivia y Vacas Galindo, el sector del Astillero, en Guayaquil, este viernes 12 de septiembre de 2025. La emergencia dejó varios heridos.

Colapso de una estructura dejó cuatro heridos en Guayaquil

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó la tarde de este viernes del colapso de una estructura en el barrio del Astillero. El hecho se registró pasadas las 14:00.

El siniestro dejó tres personas atrapadas. Los bomberos las rescataron y las estabilizaron en el lugar; luego, fueron llevadas a casas de salud cercanas.

Además, un cuarto ciudadano resultó con heridas en sus extremidades; también recibió atención prehospitalaria en el sitio.

Autoridades investigan la causa del colapso

Para atender la alerta fue necesaria la intervención de varios uniformados con dos vehículos de rescate y cuatro ambulancias.

En imágenes difundidas por la entidad se observa parte de la infraestructura sobre el suelo; columnas destrozadas y restos de bloque y ladrillo rotos.

#BCBGInforma | Atendemos emergencia por estructura colapsada en calles Bolivia y Vacas Galindo. Se reportan personas atrapadas y heridas.



Despachamos dos vehículos de rescate y cuatro ambulancias.



Información en desarrollo… pic.twitter.com/bUMlGc5NPu — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) September 12, 2025

Las autoridades investigan qué causó el colapso de la estructura.

Incendio estructural en Guayaquil

Los Bomberos de Guayaquil acudieron a otra emergencia este jueves 11 de septiembre.

Un incendio estructural se produjo en las calles Domingo Comin y Thomas Wright.

La entidad despachó siete unidades de combate, un vehículo escalera, dos vehículos de rescate, un camión cisterna y dos ambulancias.

Los uniformados tuvieron que realizar boquetes en la pared para acceder al galpón donde estaba el flagelo.

En total, 50 bomberos trabajaron en la extinción del fuego; colaboraron además en acciones de ventilación y remoción de escombros.

En el lugar se almacenaban materiales plásticos y cartones.

No se reportaron personas afectadas por el siniestro.

[AHORA] 🚨



Atendemos alarma dos de incendio estructural en calles Domingo Comin y Thomas Wright.



Despachamos siete unidades de combate, un vehículo escalera y una ambulancia.



Información en desarrollo…#BCBGInforma pic.twitter.com/NAJAXbiAvw — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) September 11, 2025

