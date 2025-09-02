La Policía Nacional dio a conocer los resultados de varios operativos desplegados en seis sectores de Guayaquil considerados prioritarios debido a la escalada de violencia que registran.

Operativos delincuenciales en Guayaquil

La Policía Nacional ejecutó ocho operativos en Guayaquil, en donde desplegaron a su personal investigativo y antidrogas.

Estas operaciones se realizaron entre el 25 de agosto y el 31 de agosto en seis distritos de Guayaquil; estos son: Portete, Pascuales, 9 de Octubre, Florida, Modelo y Distrito Metropolitano de Guayaquil.

Este operativo dejó 22 aprehendidos por el supuesto delito de tráfico de drogas y municiones. Además, se consiguió recolectar pruebas como dosis de drogas y armas en los operativos y allanamientos.

Indicios recolectados:

12,209 kg de cocaína, marihuana y heroína

Dosis: 112 954

Valor en el mercado nacional: 26 141 dólares americanos

Un arma de fuego

105 cartuchos

17 celulares

Las pruebas recogidas pasaron a una cadena de custodia para posteriormente ser presentadas en los procesos judiciales. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para que se defina su situación legal.

Un joven y un adulto fueron asesinados en Guayaquil

Un estudiante fue asesinado cuando salía del colegio, la noche del lunes 1 de septiembre, en Pascuales ciudad de Guayaquil. Sus asesinos huyeron.

Testigos comentaron que sujetos en una moto lo interceptaron y le dispararon. El estudiante era un niño de 14 años, quien había salido de clases y caminaba hacia su casa.

El hecho violento ocurrió en Pascuales, un sector afectado por la violencia y la presencia de grupos armados.

En otro sector, un hombre de 37 años fue asesinado mientras intentaba ingresar a su vivienda. Así mismo, sujetos a bordo de una moto descargaron sus armas contra él.

La víctima tenía antecedentes penales por robo y narcotráfico.

