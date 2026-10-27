Calles inundadas por el aguaje en varios sectores de Guayaquil

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La subida de la marea provocó que el agua ingrese a varios barrios y avenidas este martes 27 de octubre de 2026, dejando múltiples calles inundadas por el aguaje en Guayaquil. El desbordamiento del estero y del río cubrió las calzadas en medio del fuerte temporal que golpea a la Costa, causando preocupación entre los vecinos de las zonas bajas del norte y el suroeste de la ciudad.

Sectores con calles inundadas por el aguaje

El ingreso del agua desde el estero complicó el tránsito en arterias del suroeste porteño.

En la zona del Suburbio, los reportes ciudadanos y territoriales registraron un marcado anegamiento en los alrededores del Puente Mogollón, donde el desborde directo del estero Salado cubrió por completo los accesos viales.

La fuerza de la marea provocó que el caudal ingresara sobre los tramos viales de las calles C, D, E y desde la calle 29ava hasta la 26ava, sobre el costado correspondiente a la avenida Ismael Pérez Castro (25ava.), dejando a los moradores en alerta por el estancamiento del agua en las veredas y calzadas.

Afectaciones en el norte y la avenida Benjamín Rosales

Las vías de alto tráfico vehicular experimentaron acumulación de agua durante la tarde noche de este martes.

El impacto del evento natural se extendió simultáneamente hacia el norte de la ciudad, donde la ciudadela Urdesa Norte permaneció con tramos anegados por la penetración del aguaje en sus calles interiores.

Asimismo, en una de las conexiones principales de la ciudad, la avenida Benjamín Rosales, se registró una considerable acumulación de agua a causa del pico de marea alta, lo que redujo el espacio de circulación para los conductores que transitaban por ese eje vial.

Control y asistencia en las rutas anegadas

Personal operativo debió intervenir en las calzadas para gestionar el paso automotor.

Frente a la saturación de agua en la avenida Benjamín Rosales y otros puntos de circulación vehicular, agentes de tránsito se desplegaron en territorio para brindar asistencia a los conductores y facilitar la fluidez de los vehículos en medio de los carriles afectados por la crecida. Las tareas operativas se concentraron en ordenar el flujo del tránsito para mitigar los embotellamientos causados por los tramos donde el agua cubrió el pavimento.

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