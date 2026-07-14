Avenida del Bombero: cerrarán el carril central este viernes

Desde las 22:00 horas del próximo viernes 17 de julio, el carril central que funciona en contraflujo de la avenida del Bombero, con sentido hacia Vía a la Costa, se cerrará para continuar los trabajos del segundo cuerpo del paso elevado que se ejecuta en esta vía de Guayaquil.

Esta medida busca optimizar el tránsito en la ciudad.

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Detalles del cierre y trabajos

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) explicó que estas acciones permitirán la instalación del campamento de obra, el cerramiento perimetral y el inicio de los trabajos constructivos.

El próximo 20 de julio de 2026, a las 06:00 horas, se habilitará el primer cuerpo del paso elevado en sentido Vía a la Costa–av. Carlos Julio Arosemena.

Optimización del tránsito vehicular

Una vez habilitado el tránsito en este primer paso elevado, la circulación hacia la Vía a la Costa se realizará por tres carriles: uno en contraflujo sobre el nuevo paso elevado, que desembocará a la altura del centro comercial existente en la zona, y dos por las vías de servicio.

En sentido contrario, desde la Vía a la Costa hacia la Av. Carlos Julio Arosemena, también estará habilitado un carril sobre el paso elevado y los dos carriles de servicio existentes.

Recomendaciones para los conductores

La ATM recomienda a los conductores tomar como rutas alternas:

Vía Perimetral a través de Las Cumbres.

Desde la Vía a Daule por las avenidas Sexta, Quinta, Tercera y Primera de Mapasingue Oeste.

Avenida Rodríguez Bonín.

Avenida Barcelona.

Túneles del Cerro San Eduardo.

Permanecerán habilitados el retorno en U semaforizado ubicado a la altura de la urbanización Los Senderos, para quienes se dirigen hacia el sector de Los Ceibos, así como el paso deprimido bajo la av. del Bombero, frente al centro comercial Plazoleta Ceibos.

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