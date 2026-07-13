Cierres viales en Guayaquil por alerta en el edificio Multicomercio este lunes 13 de julio

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) implementó cierres viales en el centro de Guayaquil desde la madrugada del lunes 13 de julio de 2026. Esta medida responde a las actividades que se desarrollan alrededor del edificio Multicomercio, ubicado en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, que permanece cerrado desde un incendio ocurrido hace cinco meses.

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Razones de los cierres

El gerente de Segura EP, Álex Anchundia, explicó que la intervención se originó tras una alerta por el desprendimiento de una parte del cerramiento que rodea la edificación. En declaraciones a Ecuavisa, indicó que las restricciones de circulación abarcan al menos cinco cuadras cercanas al edificio y se mantendrán hasta las 09:00 horas del lunes.

Calles cerradas en Guayaquil

La ATM informó sobre las restricciones en dos puntos específicos del centro:

La intersección de las calles Calicuchima y Eloy Alfaro, donde se cerró la circulación sobre la calle Eloy Alfaro.

Las calles Gómez Rendón y Chile, donde la restricción afecta el paso vehicular sobre la calle Gómez Rendón.

Regulación del tránsito

La entidad desplegó personal operativo para regular el tránsito en la zona y coordinar la movilidad mientras continúan las actividades alrededor del edificio Multicomercio. Además, solicitó a los conductores respetar la señalización colocada en el sector, conducir con precaución y tomar rutas alternas para evitar contratiempos.

Presencia de autoridades de tránsito

Las autoridades de tránsito mantienen presencia permanente en el área para orientar a los usuarios de las vías y facilitar la circulación en los sectores cercanos a los puntos de cierre.

El edificio continúa cerrado desde el incendio

El edificio Multicomercio sufrió un gran incendio en febrero de 2026, donde las llamas consumieron gran parte de este inmueble ubicado en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, en una zona céntrica de Guayaquil. Desde entonces, el edificio permanece cerrado y espera su demolición. La estructura está conformada por cinco torres destinadas a oficinas y departamentos, con una altura de 45 metros.

Situación actual del edificio

Según información difundida por las autoridades, todavía queda mercadería en las bodegas afectadas por el incendio. Esta situación ha provocado saqueos protagonizados por ciudadanos y presuntos delincuentes.

Nueva alerta moviliza personal técnico

La alerta registrada este lunes 13 de julio de 2026 movilizó nuevamente a personal técnico hasta el lugar. La caída de una parte del cerramiento motivó el cierre preventivo de las vías cercanas mientras las autoridades desarrollan las labores correspondientes y mantienen el control de la movilidad en el sector.

📢Por actividades en ejecución en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, continúan los cierres viales en los siguientes puntos:



Calicuchima y Eloy Alfaro, con cierre de circulación sobre Eloy Alfaro.



Gómez Rendón y Chile, con cierre de circulación sobre Gómez Rendón.



Se mantiene… https://t.co/HbobquZW3p pic.twitter.com/HLH8tjFgdR — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) July 13, 2026

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