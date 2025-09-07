La Policía Nacional frustró un asalto armado en Guayaquil. El operativo terminó en persecución y con uno de los delincuentes abatido.

Policía frustró un asalto armado en Guayaquil

Según detalló la Policía y testigos del hecho, dos hombres en una motocicleta asaltaban a un ciudadano con un arma de fuego en el distrito Portete, en Guayaquil, cuando un patrullero observó la escena.

De inmediato, los uniformados intervinieron y les pidieron a los delincuentes que se detengan, sin embargo, no hicieron caso y huyeron del lugar.

Los policías emprendieron una persecución; en medio, los atacantes realizaron varios disparos.

Ante la amenaza inminente y bajo el uso legítimo de la fuerza, los gendarmes se enfrentaron con los hombres armados.

Un delincuente fue abatido

Como resultado, uno de los delincuentes fue abatido, mientras que el otro implicado fue neutralizado.

Las autoridades comprobaron que ambos ciudadanos registraban antecedentes. El hombre abatido, de 37 años, por robo, asesinato y tenencia de armas; mientras que el ciudadano neutralizado, de 42 años, por homicidio, tenencia de armas y violación.

El operativo de seguridad de este sábado 6 de septiembre de 2025 dejó como indicios: un arma de fuego, la motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos y un celular.

Policía detuvo a cuatro sospechosos de ataque armado en puerto de Guayaquil

En otro operativo realizado este sábado, la Policía capturó a cuatro ciudadanos, entre ellos un adolescente, que supuestamente están implicados en un ataque armado en uno de los puertos de Guayaquil.

Tras recibir el reporte de varios disparos contra las instalaciones a uno de los puertos de la ciudad, los uniformados se desplegaron hasta localizar a uno de vehículos utilizados en el atentado.

Se investiga si los detenidos pertenecen a la banda criminal Mafia 18.

Además, se realizaron allanamientos en los inmuebles de los detenidos. Algunas de las pruebas del caso son:

1 vehículo

5 celulares

panfletos con amenazas

