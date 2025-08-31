El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sancionó a médicos por realizar un festejo en uno de sus hospitales en Guayaquil, la madrugada de este domingo 31 de agosto de 2025.

La sanción a los médicos de un hospital del IESS en Guayaquil

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que personal del Hospital Teodoro Maldonado Carbo participó de una “reunión no autorizada con características de festejo”, la madrugada de este domingo.

El festejo se hizo dentro de las instalaciones hospitalarias.

Ante el hecho, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) rechazó “categóricamente este tipo de conductas inapropiadas” y tomó acciones sobre los médicos.

La sanción

El IESS informó que procederá con la desvinculación inmediata de los médicos residentes contratados que fueron identificados como participantes en este acto.

Además, se ha convocado con carácter urgente a una sesión con las autoridades de la universidad, programada para el 1 de septiembre.

Esto, con el fin de evaluar y aplicar las sanciones correspondientes.

El IESS cerró su comunicado insistiendo en que “no se tolerará ningún tipo de conducta que comprometa la confianza de nuestros asegurados ni la integridad de los servicios que brindamos”.

#IESSComunica que no tolerará ningún tipo de conducta que comprometa la confianza de nuestros asegurados ni la integridad de los servicios que brindamos pic.twitter.com/pnnAFCceTj — IESS (@IESSec) September 1, 2025

