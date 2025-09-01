La Armada reportó un enfrentamiento armado en el Golfo de Guayaquil, este lunes 1 de septiembre de 2025. La institución militar informó los resultados de la operación.

El enfrentamiento armado reportado por la Armada del Ecuador, en el Golfo de Guayaquil

Una patrulla de Infantería de Marina de la Armada del Ecuador protagonizó un enfrentamiento armado en el Golfo de Guayaquil, a la altura de Tres Bocas.

Esto sucedió luego de que, desde una lancha de fibra desconocida, se realizara disparos con fusil a la unidad militar durante una operación de control marítimo.

Los tripulantes de la embarcación sospechosa, al percatarse de la presencia de la patrulla naval, abrieron fuego contra los uniformados.

Los militares respondieron de manera inmediata aplicando el uso progresivo de la fuerza, señaló la Armada.

Material encontrado

Los tripulantes de la embarcación huyeron en el manglar y dejaron abandonado algunos implementos.

Entre estos están una embarcación tipo fibra, un motor fuera de borda, un fusil, una alimentadora.

La Armada también destruyó una caleta improvisada.

Las evidencias fueron entregadas a la autoridad para los trámites de ley correspondientes.

