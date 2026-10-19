Árbol de 26 metros cayó sobre un poste en Lomas de Urdesa en Guayaquil este 19 de octubre

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Un árbol ficus de aproximadamente 26 metros de altura cayó la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026, en el sector de Lomas de Urdesa, al norte de Guayaquil. El árbol terminó impactando un poste de energía eléctrica, lo que provocó además la caída de cables de telecomunicaciones que prestarían servicio de internet en la zona.

El incidente mantiene la circulación vehicular parcialmente restringida. Circulación vehicular restringida por caída de árbol Según información proporcionada en el lugar, solo un carril permanece habilitado mientras avanzan las labores de emergencia. En la ciudad, las clases están suspendidas.

El árbol que cayó en Lomas de Urdesa, en Guayaquil

Las autoridades informaron que la calle Cedros fue cerrada al tránsito, mientras que la vía Enrique Ortega fue habilitada temporalmente en doble sentido para facilitar la movilidad de los conductores.

Asimismo, la bajada de las lomas estuvo cerrada y se previó la suspensión temporal de algunas subidas durante aproximadamente una hora para permitir el retiro seguro del árbol. Hya una laerta para permitir el teletrabajo en la ciudad.

En la zona se encuentran desplegados siete agentes de tránsito y unidades de control para gestionar la circulación vehicular. Además, personal de Parques EP trabaja en el corte de las ramas para posteriormente retirar el árbol de la vía pública.

El colapso del ejemplar también provocó daños en la infraestructura urbana. Un semáforo resultó afectado y varios sectores de Lomas de Urdesa permanecen sin servicio eléctrico. Técnicos de CNEL acudieron al sitio para atender la emergencia y restablecer el suministro; según indicaron a este Diario, los trabajos tomarían alrededor de 5 horas.

De acuerdo con las estimaciones iniciales de los equipos de respuesta, las tareas para remover completamente el árbol podrían tomar cerca de una hora y media a dos horas.

Cinco árboles caídos en la ciudad

La caída del árbol en Lomas de Urdesa forma parte de las emergencias reportadas tras cerca de 10 horas de lluvias en Guayaquil.

Según reportes de Segura EP y el COE cantonal, se registraron cinco árboles caídos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos:

•Av. Barcelona

•Lomas de Urdesa

•Sauces 6

•Vía a Daule

•Av. del Bombero

•Los Ceibos

•Sector de la FAE

Además, las autoridades reportaron 57 zonas afectadas por las precipitaciones.

Las cuadrillas municipales y de Parques EP permanecen desplegadas en distintos sectores de la ciudad para atender la caída de árboles y ramas, despejar las vías y reducir riesgos para la ciudadanía. Las autoridades recordaron que cualquier emergencia puede ser reportada a través de la línea 181.

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