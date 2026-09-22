Guardaparques hallan una iguana terrestre en un sector de San Cristóbal

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Una iguana terrestre fue encontrada en el sector de Tijeretas, en San Cristóbal por guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos el lunes 21 de septiembre de2026.

El hallazgo se produjo durante las acciones permanentes de control y vigilancia que realiza la entidad, según informó en un comunicado oficial.

La iguana quedó bajo manejo técnico

Tras localizar al animal, el personal del Parque Nacional Galápagos lo puso bajo manejo técnico para realizar la evaluación correspondiente y determinar su procedencia.

Los equipos también aplican los procedimientos establecidos y recopilan información para conocer las circunstancias relacionadas con la presencia de la iguana en el sitio.

En el comunicado la institución no precisa los resultados de esas evaluaciones ni establece cómo llegó el ejemplar hasta el sector de Tijeretas.

Parque Nacional Galápagos analiza el uso de tecnología

De manera paralela, la Dirección del Parque Nacional Galápagos analiza la factibilidad de incorporar tecnologías para fortalecer sus labores en territorio.

Entre las alternativas señaladas en el comunicado constan el uso de drones, la innovación social, los modelos espaciales y otras herramientas que permitan optimizar recursos y mejorar la efectividad de las acciones.

La entidad indicó que mantendrá el seguimiento del caso y comunicará información adicional cuando cuente con resultados técnicos confirmados.

La iguana terrestre de las Galápagos (Conolophus subcristatus) es una especie de reptil de la familia Iguanidae. Es una de las tres especies de Conolophus. Es endémica de las islas Galápagos.

Presunto tráfico de fauna silvestre

En los últimos meses se ha resgistrado varios casos de iguanas incautadas de ciudadanos o encontradas fuera de su hábitad. El último caso se dio en agosto, cuando una ciudadana de nacionalidad rusa fue hallada con caso de las 32 iguanas marinas de Galápagos en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Fundación Proyecto Sacha ha dado seguimiento a estos hallazgos y advierte que existe un patrón que se repite en el mismo corredor de tránsito y bajo métodos similares, por lo que considera que estos casos no deberían ser juzgados como hechos aislados, sino posibles indicios de un esquema organizado de tráfico de fauna silvestre.

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