Extranjera que fue detenida con 32 iguanas no registra ingreso a Galápagos

La justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva contra una ciudadana rusa. Ella es procesada por un presunto delito contra la flora y fauna silvestres, luego de que fuera detenida con 32 iguanas marinas de Galápagos en el aeropuerto de Quito.

La Fiscalía General del Estado identificó a la extranjera como Olga K. y señaló que la causa se tramitará mediante procedimiento directo. La audiencia correspondiente está prevista para el próximo 18 de septiembre de 2026.

Según la Fiscalía, la ciudadana rusa presuntamente pretendía salir de Ecuador rumbo a Islandia llevando los animales dentro de su equipaje.

32 iguanas marinas fueron encontradas en ocho contenedores

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) informó que las 32 iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus) fueron localizadas en el aeropuerto de Quito. Los ejemplares estaban distribuidos en ocho contenedores, con cuatro animales en cada uno.

Datos preliminares citados por la autoridad ambiental señalan que la mujer detenida no registra ingreso a las islas Galápagos. Esta circunstancia que forma parte de las investigaciones sobre la procedencia de las especies.

Las iguanas marinas es una especie endémica de Ecuador y característica del archipiélago de Galápagos. Fueron encontradas en condiciones de debilidad y deshidratación, por lo que requirieron asistencia veterinaria inmediata.

Iguanas reciben atención especializada en Pichincha

Tras el hallazgo, veterinarios evaluaron a los animales y posteriormente los trasladaron hacia un centro de conservación autorizado en Pichincha, donde permanecen bajo cuidados permanentes para estabilizar su condición.

El Ministerio de Ambiente indicó que espera la determinación de la Fiscalía para obtener el permiso correspondiente y ejecutar el traslado seguro de las iguanas hacia las islas Galápagos, ubicadas aproximadamente a 1 000 kilómetros de la costa continental de Ecuador.

La intervención busca garantizar la recuperación de los ejemplares antes de determinar las condiciones adecuadas para su eventual retorno al ecosistema insular.

Iguanas de Galápagos forman parte de fauna protegida

La Fiscalía recordó que, según el Libro Rojo de los Reptiles de Ecuador, las iguanas forman parte de la fauna silvestre protegida. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que los animales fueron obtenidos y posteriormente trasladados hasta Quito.

Las islas Galápagos mantienen reconocimiento internacional por su extraordinaria biodiversidad y desde 1978 forman parte del Patrimonio Natural de la Humanidad de la Unesco.

El archipiélago ecuatoriano es considerado un laboratorio natural de la evolución. Su diversidad de especies y ecosistemas tuvo una influencia determinante en las observaciones del científico británico Charles Darwin, que posteriormente contribuyeron al desarrollo de su teoría de la evolución mediante selección natural.

Cinco preguntas clave sobre el caso de las 32 iguanas de Galápagos

❓ ¿Por qué una ciudadana rusa recibió prisión preventiva en Ecuador?

La Justicia ordenó prisión preventiva por un presunto delito contra la flora y fauna silvestres. La ciudadana rusa, identificada como Olga K., fue detenida en el aeropuerto de Quito con 32 iguanas marinas de Galápagos que presuntamente pretendía sacar de Ecuador rumbo a Islandia.

❓ ¿Cómo fueron encontradas las 32 iguanas marinas en el aeropuerto de Quito?

Las iguanas estaban distribuidas en ocho contenedores dentro del equipaje. Cada contenedor llevaba cuatro ejemplares. Las autoridades detectaron a los animales durante los controles aeroportuarios y determinaron que presentaban debilidad y deshidratación.

❓ ¿Qué pasó con las iguanas de Galápagos después de ser rescatadas?

Fueron trasladadas a un centro de conservación autorizado en Pichincha. Veterinarios evaluaron a los 32 ejemplares y les proporcionaron atención especializada y cuidados permanentes para estabilizarlos. Las autoridades esperan autorización para trasladarlos de forma segura a Galápagos.

❓ ¿La ciudadana rusa detenida había ingresado previamente a Galápagos?

Los datos preliminares indican que no registra ingreso a las islas Galápagos. Esta circunstancia forma parte de la investigación para establecer cómo obtuvo las iguanas marinas, cómo llegaron hasta Quito y quiénes podrían estar relacionados con su traslado.

❓ ¿Por qué están protegidas las iguanas marinas de Galápagos en Ecuador?

Son fauna silvestre protegida y una especie endémica de Galápagos. La iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) forma parte de la biodiversidad única del archipiélago. Galápagos es Patrimonio Natural de la Humanidad de la Unesco desde 1978 y posee ecosistemas de excepcional importancia para la conservación.

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