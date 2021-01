Grupo de Lima desconoce nuevo Parlamento venezolano y reconoce el de Juan Guaidó

El Grupo de Lima desconoció este martes 5 de enero del 2021 a la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, liderada por la bancada chavista, y reconoció al líder opositor Juan Guaidó, que instaló el martes 5 de enero del 2021 un Parlamento paralelo y continuista conformado por decenas de diputados cuyo período expiró.

"No reconocemos la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero de 2021. Esta Asamblea Nacional ilegítima es producto de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020, organizadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro", detalló ese organismo en una declaración.



El documento fue firmado por los gobiernos de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y Perú, miembros del Grupo que fue creado en Lima en agosto de 2017 con el propósito de encontrar salidas a la crisis en Venezuela.



El chavismo, que gobierna en Venezuela desde 1999, asumió nuevamente el mando con mayoría en el unicameral Parlamento del país tras un lustro en el que la oposición dominó el Legislativo, aunque sin poder real y práctico para controlar o sancionar al Ejecutivo de Maduro.



El hecho, además, pone de relieve el cese del antiguo Parlamento que ordena la Constitución y que dominaba la oposición bajo la figura de Guaidó, tras cumplirse los cinco años de su elección.



"En el marco del derecho del pueblo venezolano a la democracia consagrado en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, señalamos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no ha perdido vigencia al dejar de ser observada por la dictadura de Nicolás Maduro", agregó la información.



Guaidó aseguró que la sesión de instalación de la AN continuista contó con la participación de "más de 100 diputados", un dato que choca con el hecho de que al menos una veintena de legisladores, de los 112 que obtuvo el antichavismo en 2015, le han retirado su apoyo.



Este dato además pone en peligro el quórum reglamentario según el cual las sesiones se pueden realizar solo si 84 o más, de los 167 legisladores que conforman el Parlamento, están presentes.



Para ello, Guaidó ha decidido que la AN funcionará este año bajo la figura de la Comisión Delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar solo durante los períodos vacacionales de los diputados y que está conformada por menos del 20 % del pleno.



En ese sentido, el Grupo de Lima reconoce "la existencia de la Comisión Delegada encabezada por su legítima junta directiva establecida por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó".



Igualmente hizo un llamado a la comunidad internacional para que rechace la "Asamblea Nacional ilegítima y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela".



"Destacamos, en ese sentido, la importancia de buscar convergencias con otros actores internacionales para canalizar una respuesta común que contribuya con el logro de estos objetivos", agregó el organismo.