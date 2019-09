El gremio del taxismo en Quito se unirá al Hoy no circula solo hasta el 30 de noviembre de 2019

LEA TAMBIÉN

El paro anunciado por la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha para el lunes 9 de septiembre del 2019 ya no se realizará. El gremio lo decidió luego de reunirse en el mercado Mayorista de Quito con el alcalde Jorge Yunda, este jueves 5 de septiembre.

Carlos Brunis, dirigente del gremio, informó que el lunes 9 de septiembre de 2019 trabajarán con normalidad y acatarán la medida Hoy no circula, como una contribución con los proyectos importantes para la ciudad. Pero señaló que esto se mantendrá hasta el 30 de noviembre y que desde el 1 de diciembre trabajarían sin ningún tipo de restricción de circulación, como lo hacen actualmente.



En días pasados, los miembros de este gremio que aglutina a unos 9 000 taxistas hicieron una propuesta al Alcalde para pedirle que se reduzcan las horas durante las cuales se aplicaría la medida, pero Yunda no aceptó. Ahora, según Brunis, hay un acuerdo de que en la temporada alta decembrina se podría desactivar la restricción para el gremio.



Sin embargo, Danny Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), aclaró que el acuerdo es que a finales de noviembre se evaluará si es que existe una afectación económica para los taxistas, si es que sus vehículos están o no incidiendo en la movilidad dentro del perímetro de restricción o si hacen falta taxis para satisfacer la demanda del servicio. En ese caso, dijo, podría revisarse el plan. De lo contrario, se mantendría. Todo depende de esa evaluación.