Jorge Glas acusa a Pamela Martínez de chantajear a contratistas

"Pamela Martínez se tomó el nombre, abusó de su posición, engañó, chantajeó a contratistas... Ella manejó el dinero personalmente...", aseguró el exvicepresidente Jorge Glas este miércoles 4 de marzo del 2020.

Su comparecencia en el décimo segundo día de juicio del caso Sobornos se realizó a través de videoconferencia desde la cárcel de Cotopaxi, en donde cumple una sentencia por el caso Odebrecht.



Durante cuatro horas habló de su inocencia y dijo que era un perseguido político, que está preso por haber "servido a la patria" y por una consigna del actual Gobierno.



"Por eso estamos en este juicio. Yo hice en 10 años lo que se tenía que hacer en 40 o 50 años, llevando luz, conectividad a tantas poblaciones...".



El testimonio de Glas se centró en tres puntos: que no existe delito, que la corrupción fue de Pamela Martínez y que Rafael Correa está enjuiciado injustamente para evitar que sea candidato.

Sobre el primer punto, Glas dijo que no firmó ningún contrato ni benefició a ninguna compañía. Resaltó que los empresarios no lo conocen, que "ningún contratista ha mencionado a Jorge Glas... Que me comprueben que me he llevado cincuenta centavos". Luego recordó que sí hubo un empresario que lo mencionó: Pedro Verduga, dueño de la constructora Equitesa. "Por ahí lo presionaron. Pero esto es como el chiste del colegio: me dijeron que me dijo".



Su segundo punto fue atacar a Martínez, antigua asesora de Correa. Sobre ella dijo que "lo único que se ha probado es que ella recibió dinero de Odebrecht cuando era jueza constitucional... Aquí ha habido billetiza".



También señaló que Martínez lo acusa para salvarse, pues "hay gente que no tiene tanta fortaleza espiritual, porque estas son también guerras espirituales; yo sí tengo fortaleza espiritual para resistir esto".



De acuerdo con Glas, Martínez constituyó la empresa Nexo Global para recibir dinero de la constructora brasileña que luego lo usó para financiar la campaña política de su esposo, excandidato para la Prefectura del Guayas por el movimiento Justicia Social.



"Ella, que se dice víctima de la ingenuidad política, tiene su propio partido... ¿Nadie ha visto lo que se ha invertido para la candidatura de su esposo? Vallas, carros, movilización, recolección de firmas... Esas cosas cuestan". También argumentó que Martínez ordenó que Laura Terán, la antigua asistente, redacte un archivo Excel "con cosas que le decía, pero a Laura Terán no le consta".



Sobre la inocencia de Correa, durante más de cuatro horas defendió a quién calificó como "nuestro máximo líder". "Todo es mentira, al menos en mi caso. Y en el caso de Rafael Correa y Alexis Mera, Viviana Bonilla y otros compañeros igual".



Glas dijo que Walter Solís y María de los Ángeles Duarte, exministros de Transporte y Obras Públicas, son "personas decentes". Y advirtió que su partido político volverá al poder y se dictarán nuevas leyes.