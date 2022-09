Fugas de Nord Stream ¿Rusia tiene incidencia?

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, desmitió que Rusia tenga que ver con l tema de las fugas en el gasoducto Nord Stream. Foto: Europa Press

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha referido este miércoles a las fugas de gas en el gaseoducto Nord Stream como un episodio de "sabotaje", en línea con las respuesta de la Unión Europea y Estados Unidos que apuntan a un acto deliberado. ¿Rusia tiene incidencia en ellas?

En una conversación con el ministro de Defensa danés, Morten Bodskov, el jefe político de la OTAN ha discutido los incidentes registrados en el mar Báltico, que ha tachado de "sabotaje" contra Dinamarca, aunque ha evitado atribuirlo a un tercer país.

"Hemos abordado la protección de la infraestructura crítica en los países de la OTAN", indicó en un mensaje en redes sociales.

Dinamarca dio la voz de alarma este martes 27 de septiembre del 2022, tras detectar una fuga de gas en uno de los tramos del gasoducto Nord Stream 2 en la isla danesa de Bornholm. Horas después, el gasoducto submarino Nord Stream 1 detectó una caída de la presión del gas procedente de Rusia enviado hacia Alemania y que afecta a las dos líneas del conducto.

Blindar las infraestructuras críticas

La necesidad de blindar infraestructuras, industria e instituciones públicas frente a injerencias extranjeras es uno de los temas que viene subrayando la OTAN desde la pandemia del coronavirus.

Así lo ha venido defendiendo Stoltenberg los últimos años. En un intento de tener una visión más global de la capacidad de resistencia de los aliados, como demuestra la adaptación de los requisitos de referencia de la OTAN para la planificación civil ante futuras crisis.

En todo momento, la Alianza Atlántica se ha abierto a ayudar a fortalecer la preparación de sus miembros ante la posible situación de "vulnerabilidad" de algunos aliados.

¿Rusia tiene incidencia?

El Kremlin ha afirmado este miércoles 28 de septiembre del 2022 que apuntar a Rusia como responsable de las fugas en el gasoducto Nord Stream es "estúpido" y "absurdo" . Argumentó que Moscú sufre pérdidas a causa de este incidente, en medio de las especulaciones sobre un posible sabotaje.

"Ambas líneas del Nord Stream están llenas de gas y todos los sistemas están preparados para el bombeo. Este gas es muy caro", ha explicado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "Este gas cuesta mucho dinero y ahora está escapando en el aire", ha lamentado.

Sin embargo, ha declinado hacer comentarios sobre las causas y ha pedido "esperar" hasta que "pueda determinarse si hubo una explosión o no".

Peskov ha recordado además que el presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó en febrero que podría "poner fin al Nord Stream 2", si bien ha recalcado que "no sabe qué quería decir".

"¿Estamos interesados en esto? No, no estamos interesados. Hemos perdido rutas de suministro de gas a Europa. ¿Está Europa interesado en esto, en particular la locomotora de la economía europea, Alemania? No, también están en una situación muy difícil. De hecho, están pagando un precio muy alto por decisiones miopes, y me refiero a las sanciones furiosas", ha argüido Peskov.

Por ello, ha señalado que la situación actual "requiere diálogo" y una "interacción rápida entre todas las partes para determinar cuanto antes qué ha pasado, valorar los daños y predecir acciones para corregir esta situación". "Hasta ahora hemos visto un déficit total en este diálogo", ha zanjado.

