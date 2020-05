El Fisco recibirá este año apenas 20% de ingresos petroleros proyectados

LEA TAMBIÉN

El 2020 será el año en el que el país reciba los menores ingresos petroleros en dolarización, según el ministro de Finanzas, Richard Martínez.

En 1999, el precio promedio del crudo ecuatoriano fue de USD 7,82. En medio de una sobreoferta de petróleo y caída de la demanda de combustibles por la pandemia de covid-19, el precio promedio del crudo ecuatoriano fue de USD 8,30 en abril pasado.



Según Martínez, las ventas del hidrocarburo dejarán al Fisco USD 520 millones este año; esto es apenas el 20% de lo que se estimó antes de la pandemia. El Ministerio de Finanzas había proyectado inicialmente recibir USD 2 587 millones por este rubro.



Cuando Finanzas presentó a la Asamblea la Proforma Presupuestaria, en octubre del 2019, estimó que el precio promedio del crudo sería de USD 51,3 por barril. Una de las observaciones del Legislativo fue que el Ejecutivo debía presentar un plan de contingencia en caso de no alcanzar los ingresos previstos, por la volatilidad del precio de petróleo.



La Proforma entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, porque no hubo consenso entre los legisladores.



René Ortiz, ministro de Energía, estima que el precio promedio del barril nacional podría llegar a USD 25 este año, pero para Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, es complejo prever cómo evolucionará esta materia prima en un escenario como el de una pandemia. En cualquier caso, habrá una brecha de ingresos que el Gobierno deberá cubrir.



Ante la incertidumbre de la caída de los precios y tras haber recibido solo USD 19 millones por ingresos petroleros en abril, el Gobierno está tomando varias acciones.



Petroamazonas decidió revisar los contratos de prestación de servicios específicos que mantiene con firmas privadas, para buscar acuerdos, informó el Ministro de Energía. “Hay un ambiente mundial y local para reacomodar todo”.



Las empresas que trabajan bajo esta figura reciben una tarifa promedio de USD 30 por cada barril extraído, pero hoy el crudo ecuatoriano está por debajo de este monto.



Los contratos establecen que la diferencia que no se puede pagar se acumule hasta una eventual recuperación de los precios del hidrocarburo.



Un ejecutivo de una empresa de servicios petroleros, que solicitó mantener la reserva de su identidad, mencionó que la compañía en que trabaja fue notificada sobre la revisión de contratos. Además, expresó que esta medida podría generar preocupación por la seguridad jurídica que hay en el país. “Esto sería contraproducente, porque se afectaría a posibles nuevas inversiones extranjeras”, refirió.



Con esta iniciativa se espera revisar los aspectos comerciales y operativos que sean necesarios para que se pueda reactivar esta industria.



Esto implicará, incluso, determinar qué áreas están en condiciones de retomar sus labores. En el caso de que haya limitaciones, se podrá solicitar la aplicación de la figura de fuerza mayor, dijo Ortiz.



La tarifa promedio que reciben las compañías podría ser también revisada. Pero estas negociaciones no se pueden establecer de manera generalizada, “son muy particularizadas, según el caso”, enfatizó el titular de Energía.



La revisión de estos instrumentos debe realizarse en mutuo acuerdo, para que las firmas puedan seguir operando en el país y se recupere la producción, mencionó Fernando Santos, exministro de Energía.



Martínez señaló que además de la caída de ingresos petroleros, preocupa la reducción de ingresos tributarios, a pesar de que el país está en una nueva normalidad con la reactivación de sectores como el de la construcción.

De ahí que está previsto hacer un ajuste de gastos de alrededor de USD 5 000 millones, dijo el Ministro de Finanzas.



De ese monto, USD 1 300 millones corresponden al ahorro que generó la decisión de solicitar una prórroga en el pago de intereses de bonos del Estado y del capital de los bonos de Petroamazonas.



Otros dos rubros que el Fisco espera recortar son el de inversión en obra pública y en bienes y servicios. En este último se incluyen gastos como pago de alquiler de edificios y servicios básicos. Este egreso se recortará en alrededor de USD 400 millones, adelantó el titular de Finanzas. También está previsto continuar con la reducción del gasto en salarios. En abril, el egreso en nómina se redujo 4% con relación a igual mes del 2019. Martínez dijo que se tomarán medidas como la recomposición de la estructura del Estado. Este mes, el Gobierno fusionó tres agencias del sector energético y eliminó la Agencia Postal.



