La Fiscalía indaga a Correa, Glas, Mera, Serrano, Baca, Pólit

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN



La Fiscalía abrió una indagación previa en contra de ocho personas, entre estas el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas. Ellos son investigados por delincuencia organizada.

El expediente tiene relación con la denuncia que presentó en marzo pasado el político César Montúfar, quien fue acusador particular en el juicio por asociación ilícita en contra de Glas, en el caso Odebrecht.



Seis meses después se oficializó la apertura del expediente a través de un escrito de la fiscal subrogante Ruth Palacios, fechado al 6 de septiembre.

En ese texto se dispone la apertura de la investigación previa, ya que el anterior fiscal subrogante, Gen Rhea, quien estuvo a cargo del caso, ordenó una serie de diligencias pero no constaba la resolución del inicio del proceso judicial.



De hecho, el 22 de abril Montúfar, dirigente del movimiento Concertación, informó a través de su cuenta de Twitter la apertura de la investigación: “Por fin, hoy he sido notificado (por el) fiscal Alfonso Rhea (que se) abrió investigación previa por delincuencia organizada contra Rafael Correa y otros”.



Pero ahora la fiscal Palacios halló que faltaba una resolución que avalara la apertura del expediente. Los demás investigados en el caso son Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; José Serrano, expresidente de la Asamblea; Diego García, exprocurador; Carlos Pólit excontralor; Carlos Baca, exfiscal General, y Sandinoel de Freitas, exrepresentante de Odebrecht.

En el oficio, la Fiscalía también solicita que se notifique a los investigados con la apertura del caso y pide que se asigne a un agente para que se encargue de las notificaciones. Esto con el propósito de que “ejerzan su derecho a la defensa”.



Dentro de este caso, hoy está previsto que el exasambleísta Montúfar reconozca su firma en la denuncia y, de esta forma, quede válido el proceso penal.



Hoy, la Fiscalía también prevé tomar la versión del político.

En marzo, Montúfar denunció a estos funcionarios y calificó a Correa como “el cabecilla de esa banda delincuencial, que hizo del Ecuador un país en que la delincuencia y la corrupción no sean hechos aislados, sino actividades estruc­turales y sistemáticas”.



Esta queja penal se planteó después del juicio por asociación ilícita en el cual Glas fue sentenciado a seis años de cárcel por actos de corrupción, en los cuales estaba vinculada la constructora brasileña.



Según César Montúfar, Correa y los exfuncionarios de su administración crearon un sistema que permitió y aparentemente dispuso actos de corrupción como tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros, hechos que se habrían iniciado en la década del gobierno del expresidente Rafael Correa”.



En la denuncia de Montúfar, este indica que durante 10 años del gobierno de Correa, los demás funcionarios y el expresidente tomaron una serie de decisiones que permitieron y facilitaron actos ilícitos.



Por ejemplo, se permitió el regreso de la constructora brasileña Odebrecht al país en el 2010, después de que ­fueran eliminadas las glosas en su contra por parte del entonces contralor Pólit.



Otras decisiones fueron el cambio de la Constitución y modificación de leyes. Además, se emitieron decretos de emergencia que permitieron la contratación sin concurso. “Se nombró a colaboradores que habrían permitido un esquema organizado, no espontáneo, de presunta corrupción. Se trató de una organización delincuencial estatal”.

Exministro indagado

​

La Fiscalía también abrió una indagación contra el exministro Augusto Espín, quien es señalado por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito. “Se ha abierto una investigación por un Indicio de Responsabilidad Penal presentado por la Contraloría (...) Nosotros pedimos que se presente ese tipo de descargos”, dijo el abogado Paúl Ocaña.