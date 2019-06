Fiscalía indaga nexo de asesora de Vinicio Alvarado con sistema de coimas

LEA TAMBIÉN

La orden de captura contra Vinicio Alvarado sigue vigente. La justicia lo busca desde el viernes 31 de mayo del 2019 para que responda por un supuesto esquema de sobornos en que también habrían participado María de los Ángeles Duarte y Alexis Mera.

Todos son exaltos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Sus nombres se mencionan en los correos electrónicos de Pamela Martínez, exasesora presidencial y exjueza constitucional; ahora presa.



En esa investigación, la Fiscalía identificó el rol de cada uno de los funcionarios y dijo que Mera y Duarte se encargaron de gestionar aportes de empresas contratistas para AP.



Alvarado habría autorizado desembolsos para impulsar a los candidatos y coordinado pagos a través de un esquema de cruce de facturas. Es decir, que los gastos de las campañas eran cubiertos por contratistas, que luego obtuvieron obras con el Estado.



Según la Fiscalía, en este sistema ilegal Mera, Duarte y Alvarado habrían actuado a través de sus entonces asesores.



En los correos de Martínez se detallan las acciones que realizaban estas personas.



Uno de los nombres que se repite es el de una excoordinadora general de la Presidencia, mano derecha de Alvarado, y quien incluso llegó a encargarse de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, cuando Alvarado tomaba vacaciones, según consta en los registros oficiales.



La persona de confianza de Alvarado es identificada con las siglas MAE. Ella consta como destinataria de uno de los e-mails, ahora en poder de la Fiscalía, fechado al 17 de diciembre del 2012.



Allí se indica lo siguiente: “Estimada MAE, acompaño al presente depósito escaneado, realizado a Vértigo Films, por USD 50 000...”. Más adelante se indica que otros USD 50 000 deben facturarse a nombre de una constructora.



Esta última empresa se adjudicó obras, como la construcción del Centro de Rehabilitación Social del Litoral, el cuartel Modelo de Guayaquil, escuelas del Milenio y más.



En una investigación, Vértigo Films fue mencionada en el informe sobre operaciones inusuales e injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero ROII 2018-003, sobre las firmas vinculadas a Vinicio y su hermano Fernando Alvarado.



Según ese documento, esta productora elaboró la campaña de turismo All You Need Is Ecuador, en la que el Estado invirtió USD 22 millones. La campaña fue contratada en el 2014, cuando Vinicio Alvarado era ministro de Turismo.



En la audiencia de Mera y de Duarte, la Fiscalía dijo que ellos abusaron de sus cargos y que a cambio de los aportes a AP, las empresas recibieron contratos con el Gobierno.



Mera y Duarte han rechazado estas imputaciones. En la audiencia, el exsecretario Jurídico dijo que es el hombre “más investigado del país”. Alvarado no se ha pronunciado.



Su entonces asesora también es mencionada en otro correo del 6 de noviembre del 2012, cuyo asunto es: cotización jingle. Allí, una asistente le indica que la factura debe salir a nombre de una empresa dedicada a la construcción y servicios de minería.



En otro e-mail, del 6 de febrero del 2013, la asistente de Martínez, Laura Terán, envía un esquema de pagos por diferentes gastos de campaña.



En ese archivo Excel se indica que una constructora cancelará USD 18 760 por murales y USD 25 240 para tarimas, sonido y eventos pequeños.



“Por instrucción de la doctora Martínez, acompaño el siguiente archivo... Cabe indicar que se ha cubierto con toda la disponibilidad de cruce de facturas, quedando aún montos pendientes por cubrir”, dice Laura Terán en un e-mail.



Los hechos relacionados en este caso



04/05/2019

Pamela Martínez y su entonces asistente Laura Terán fueron detenidas y luego imputadas por supuesta asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.



30/05/2015

La Fiscalía allana un departamento de Pamela Martínez, ubicado en el norte de Quito. Allí, los investigadores decomisaron un cuaderno de la exasesora presidencial.



31/05/2019

La Policía arrestó a Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. Los agentes también tenían una orden de captura para Vinicio Alvarado, pero él se fugó. Se los acusa de concusión.



01/06/2019

En la audiencia de Mera y Duarte, la Fiscalía mencionó el cuaderno de Martínez. Dijo que allí constan los nombres de ambos exfuncionarios y el de Vinicio Alvarado.