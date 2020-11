El acuerdo de primera fase con Estados Unidos se firmará el 7 de diciembre en Quito, dice ministro Iván Ontaneda

El ministro de la Producción, Comercio e Inversión, Iván Ontaneda, confirmó que el acuerdo comercial fase 1 entre Ecuador y Estados Unidos se firmará en Quito el próximo 7 de diciembre de 2020.

Así lo anunció la mañana de este 24 de noviembre, durante una entrevista en radio Huancavilca, en Guayaquil. "Este acuerdo de primera fase coloca al Ecuador en la ruta de una agenda comercial 2021 muy prometedora".



"Este acuerdo de primera fase se firmará el 7 de diciembre en Quito, vendrán altas autoridades del gobierno americano y firmaremos esta primera fase", precisó.



Explicó que para el país es sumamente importante lograr una consolidación en las "históricas" relaciones bilaterales, pues ese país constituye en su primer socio comercial. "Han habido grandes avances en cooperación internacional, seguridad, conectividad y el aspecto comercial no podía quedarse atrás".



A este mercado se exportaron USD 2 500 millones entre enero y septiembre de 2020, indicó. Son 1 400 productos de la canasta exportable ecuatoriana los que llegan al país norteamericano.



Recordó que tras la tercera ronda de negociaciones de TIC, se determinó la firma de un acuerdo de primera fase, que es de poca materia y que formarán parte del texto de un tratado más amplio. "Esto es un hecho histórico".



Ontaneda detalló que el acuerdo tendrá cuatro capítulos de fácil aplicación. "No trataremos temas que tienen más sensibilidad en esta etapa como los productos agrícolas o de acceso a mercados".



Los capítulos que se incluirán en esta primera suscripción tienen que ver con facilitación al comercio, buenas prácticas regulatorias, beneficio para mipymes y acciones para combatir la corrupción en el comercio internacional.



Ontaneda insistió que con la nueva administración del presidente electo estadounidense, Joe Biden, se seguirá construyendo este acuerdo amplio.