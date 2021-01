En los feriados del 2020 apenas se movieron USD 133 millones en Ecuador

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Latacunga fueron los destinos que más viajes locales registraron durante nueve feriados del 2020 y que estuvieron marcados por la pandemia.

Cifras del Ministerio de Turismo muestran que solo en esos días, sin contar con el feriado de Navidad, se realizaron 2,3 millones de viajes frente a los 5,08 millones que se hicieron en el 2019.



En tres feriados nacionales -de marzo a mayo- no se reportó ningún viaje interno, debido a la cuarentena por el covid-19. Eso ocurrió en Semana Santa, el 1 y 24 de mayo.



La reducción de movilizaciones no solo se vivió en esos días, según los hoteleros, sino durante casi todo el año, por la crisis sanitaria. Es la evaluación de Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo (Fenacaptur).



“En los feriados nos fue terrible. La situación fue complicada porque no hubo una planificación”, indicó el dirigente al referirse a los cambios de última hora en varias medidas anunciadas por el Gobierno, para evitar contagios. Esos anuncios, indicó, desmotivaron muchos viajes y, en consecuencia, hubo menos ingresos.



Según la Cartera de Turismo, hasta el feriado de noviembre se obtuvieron USD 133, 06 millones de ingresos. El monto por el descanso de Navidad aún no ha sido contabilizado. En todo el 2019 fueron USD 385,7 millones.

Si bien la Cartera de Turismo registró más viajes en las ciudades grandes, tras el fin del confinamiento, los viajeros nacionales empezaron a salir a los sitios más cercanos de las ciudades y a los balnearios de provincias como Santa Elena, Manabí, Guayas (General Villamil) y Esmeraldas.



Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, coincidió en que después del confinamiento los ecuatorianos viajaron a las zonas rurales. En el caso de Pichincha, se optó por los destinos campestres cerca de la capital. “Eso se repitió en casi todos los últimos feriados. Mientras que en la ciudad los hoteles estuvieron casi vacíos”.



García también es parte del Directorio de la Fenacaptur y afirmó que en el 2020 las pérdidas para el sector turístico superaron los USD 1 200 millones. Solo en los últimos dos asuetos del año, García contó que el sector perdió USD 120 millones en reservaciones, cenas y otras actividades que se planificaron para esa época. “Ha sido un año desastroso para el turismo. No nos han dado facilidades para una verdadera reactivación”.



En Manta coinciden en que la ocupación hotelera durante los días de descanso obligatorio apenas alcanzó el 50%. Esteban Fiallos, presidente de la Cámara de Turismo de Manta, indicó que la afectación se registró en los establecimientos de hospedaje y en locales de alimentos, donde se aplicaron varias limitaciones. “Reducción de los aforos, de los horarios y la prohibición de venta de licor el fin de semana fueron determinantes en la decisión del turista de viajar o no”.



En Ambato, la Fiesta de la Fruta y de las Flores y la campaña de descuentos en noviembre fueron los imanes para atraer el turismo interno a la urbe, según las autoridades locales.



Salomé Marín, presidenta de la Comisión de Turismo del Concejo Cantonal de Ambato, aseguró que ambas actividades ya están consolidadas y por eso atraen a los viajeros.

Marín indicó que el 63% de los dueños de los locales que participaron en la iniciativa de noviembre tuvo un incremento en sus ventas entre el 25 y 50%. “Por ahora, solo se podrá efectuar un turismo interno y comunitario que puede desarrollarse a escala nacional y en eso estamos trabajando con las operadoras”.



Willian Pico, gerente de la Agencia Geodestinos, dijo que desde agosto promocionaron el turismo comunitario y sí hay resultados positivos. Contó que muchos optaron por visitar lugares como Llangahua o las parroquias Pasa y Pilahuín.



Los dirigentes turísticos creen que los viajes no se incrementarán este año, porque el temor a los contagios persiste y se prevé que será igual que el 2020. Por ello piden que las autoridades y el sector privado apliquen nuevas estrategias para reactivarse, como impulsar el turismo durante los fines de semana.