Las cuentas de Nicolás Maduro en Facebook e Instagram nunca estuvieron verificadas; la de Twitter, sí

Medios de comunicación e internautas afirmaron que Facebook e Instagram habían “descertificado” las cuentas del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y habían certificado las de Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano quien el miércoles se declaró presidente interino de este país. Es falso: Maduro nunca fue certificado y Guaidó ya lo estaba.

¿Qué se verifica?



¿Reconocieron a su manera Facebook e Instagram a Juan Guaidó como nuevo líder legítimo de Venezuela, en lugar de Nicolás Maduro?



Éste es el significado de muchos mensajes compartidos en Twitter, sobre todo en español, poco después de que Guaidó se autoproclamó presidente interino. Estos mensajes mencionaron una retirada por parte de Facebook e Instagram de la certificación, el pequeño signo azul, de Maduro y al mismo tiempo una certificación a Guaidó.



Muchos usuarios creyeron que esta información era cierta, y fue retomada por importantes medios de comunicación en lengua hispana, francesa o rusa, pero también en inglés o portugués.



¿Qué se sabe?



Gracias a Wayback Machine, una página web que archiva las versiones de las páginas en Internet de acuerdo a su fecha, se constata que el 6 de octubre de 2017, la cuenta de Instagram del jefe de Estado de Venezuela no estaba certificada (1).

Así se veía la cuenta de Instagram de Nicolás Maduro el 11 de octubre de 2013. Foto: Captura WaybackMachine

La constatación es la misma en Facebook: Maduro no había sido certificado, como se puede ver en una copia de seguridad del 22 de enero de 2019, el día anterior a su supuesta “descertificación” .



También se pueden ver tuits de 2016 y 2017 que mostraban capturas de pantalla de la época (3), como búsquedas en Google Images, que Nicolás Maduro nunca tuvo esta certificación.



Contactado por la AFP, un portavoz de Instagram (filial de Facebook) confirmó que “Nicolás Maduro no estaba verificado en Instagram o Facebook y no le hemos retirado la verificación de su cuenta. Juan Guaidó fue certificado en Instagram en noviembre de 2018 y recientemente lo ha sido en Facebook”.



¿Qué se puede concluir?



Facebook e Instagram no tomaron ninguna medida a causa de los acontecimientos en Venezuela: tampoco han “descertificado” el miércoles o jueves a Nicolás Maduro, que nunca lo había estado (certificado), ni certificado a Guaidó, que ya lo estaba.