Facebook remueve 390 cuentas, con enfoque en Ecuador, de esa red social e Instagram  por 'interferencia extranjera'

La red social Facebook informó el 6 de abril del 2021 que removió 390 cuentas en esa red social, seis páginas y 17 de Instagram por al detectar violaciones de las políticas de la plataforma sobre interferencia extranjera. Dichas operaciones se llevaban a cabo con enfoque en Ecuador.

En el reporte mensual de Facebook sobre Comportamiento Inauténtico Coordinado, la plataforma liderada por Mark Zuckerberg, dijo que "esa red se originó en España y Argentina, y estaba enfocada en Ecuador".



Según el reporte, se identificó que "las personas detrás de esta red, que estaba activa en varias plataformas de Internet, utilizaron cuentas falsas de reciente creación para hacerse pasar por personas de Ecuador, publicar contenidos y llevar a la gente a sitios web fuera de la plataforma, que pretendían ser entidades de noticias".



Granja de 'likes' en Bangladesh



Según el reporte, la red "parecía haber comprado interacción no auténtica de una ‘granja de likes’ en Bangladesh" con el fin de que que el contenido pareciera más popular de lo que era, detalla Facebook en su informe.



La red social dijo que tras revisar la investigación realizada por la empresa de ciberseguridad FireEye, se detectó que la "mayoría de ellas solo estuvieron activas durante algunos días a principios de febrero".



Una campaña coordinada para perjudicar a Andrés Arauz



"Parte de estas cuentas utilizaban fotos generadas probablemente con técnicas de aprendizaje automático, como las Redes Generativas Antagónicas (GAN)", detalla el reporte. Existen varios de estos software, que generan fotografías de rostros que no existen a través de un algoritmo de inteligencia artificial. Probablemente, uno de los más conocidos es This Person Does Not Exist (Esta persona no existe).



"Las personas que estaban detrás de esta actividad publicaban en español sobre noticias y asuntos políticos de Ecuador, incluidas las elecciones presidenciales de 2021, alegaciones de corrupción contra el candidato presidencial (Andrés) Arauz y su familia", señala el informe. "También, intentaron sembrar hashtags para criticar la candidatura de Arauz".



Facebook sostiene que "aunque las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar sus identidades y su coordinación, nuestra investigación encontró vínculos con Leanga Software, una empresa de marketing de redes sociales en España".