La extirpación de un tumor cerebral fue realizada en el Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón

Especialistas del Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón participaron de la exitosa cirugía. Foto: MSP

Redacción Guayaquil

Un tumor cerebral (meningioma) de gran tamaño fue extirpado de forma exitosa a una paciente que padecía de cefalea constante y pérdida de la visión. La cirugía fue realizada por especialistas en neurocirugía del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Luego de estudios y exámenes complementarios se realizó una craneotomía exéresis de la lesión y biopsia. Según el MSP, la intervención estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por neurocirujanos, anestesiólogo, instrumentista y enfermería para garantizar el éxito de la intervención quirúrgica.

La cartera de Estado explicó que "un tumor cerebral es una masa o bulto de células anormales que se encuentra en el cerebro y la rapidez de su crecimiento puede variar en gran medida".

📝BOLETÍN | Extirpación de gran tumor cerebral se realizó exitosamente en el @HGuayaquil.



Detalles → https://t.co/D5xQ8OoCPM pic.twitter.com/hhvBXSJYbA — Ministerio de Salud Pública (@Salud_Ec) March 29, 2023

El desarrollo y ubicación del tumor cerebral determinarán las distintas afecciones del funcionamiento del sistema nervioso del paciente.

“Cuando los médicos me dieron el diagnóstico no imaginaba pasar por esto, tener un tumor grande en el cerebro. El mundo se me vino encima", expresó Jennifer R, paciente del servicio de Neurocirugía. "Pero ahora, luego de mi operación y los tratamientos en el hospital, me he ido recuperando y me siento muy bien gracias a los profesionales de esta casa de salud”, indicó la mujer.

Jennifer en la actualidad se está recuperando satisfactoriamente. La intervención de alta complejidad logró restablecerle parte de la visión y eliminó la cefalea que mantenía. La paciente continúa con seguimiento y controles por consulta externa.

