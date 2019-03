Exportaciones no tradicionales ecuatorianas, a la baja

LEA TAMBIÉN

El sector exportador no tradicional tuvo un inicio de año agridulce. Si bien más de la mitad de los rubros registrados en el Banco Central del Ecuador (BCE) crecieron en ventas en enero, aquellos que no lo hicieron arrastraron a un resultado general a la baja.

En el total, la caída fue de de 1% en valor y de casi 9% en volumen en ese período. Esto sucedió tanto en materias primas como en industrializados.

Entre los productos que registraron un peor desempeño están harina de pescado, envasados de atún, aceites vegetales, productos farmacéuticos y maderas.



Los industriales atribuyen el resultado, en especial, a una caída de precios en el mercado internacional, altos costos de producción, mal clima, crisis económica en los países de destino y la falta de competitividad de Ecuador.



En el caso de la harina de pescado, que se usa para elaborar alimento balanceado, la caída en los envíos está relacionada con una baja en las capturas de pelágicos pequeños, explicó Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP).



La contracción se registra desde hace tres años. En enero se exportaron USD 2,3 millones de este insumo; es decir, cuatro veces menos que en ese mes de 2018 y ocho veces menos frente a igual lapso de 2017.



Para contrarrestar el problema se ha extendido el tiempo de veda de 30 a 45 días, que dura dos veces en el año.



Trujillo consideró que también afecta al sector el descontrol en la pesca de playa y el aumento de flota pesquera pequeña de arrastre.

El valor unitario por tonelada de elaborados de mar subió 14% en enero, pero no fue suficiente para levantar las exportaciones de este insumo que, finalmente, registró una caída.



Una situación similar pasó con los enlatados de pescado. Además, el volumen de envíos de esta categoría aún no iguala a las cifras de enero del 2017.



Jaime Estrada, gerente general de Fishcorp, coincidió en que uno de los problemas del sector tiene que ver con las bajas capturas de pescado.

Otro inconveniente es la falta de un acuerdo comercial con EE.UU., el principal socio del país, explicó David López, director técnico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).



Ecuador sigue siendo líder en capturas del Océano Pacífico Oriental. Pero competidores como México y Panamá cerraron con importantes incrementos el año pasado. Colombia y Perú también están tomando ventaja gracias a que tienen tratados con EE.UU.



La falta de ese acuerdo también ha afectado a productos no tradicionales como las frutas, cuyos envíos cayeron 12% en el primer mes de este año.

La piña nacional, por ejemplo, perdió el mercado de EE.UU. desde hace cinco años.



El país también ha cedido terreno en Chile y Argentina, donde la competencia colombiana comenzó a ganar espacio desde el 2017.



El sector maderero registró una caída del 10,5% en los envíos de enero pasado. Las exportaciones se concentran en teca, melina y balsa.



“Siempre nos vemos disminuidos en la fase invernal”, explicó Grace Mogrovejo, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Productores de Teca y Maderas Tropicales (Asoteca). Julio y agosto son los meses pico para el sector.



Desde el 2018 la madera arrastra una caída de precios por un alza de la producción a mejor precio en otros países.



Sin embargo, las maderas terciadas y prensadas sí registraron un incremento: 12,2%.



Como este último rubro, otros 10 registraron resultados positivos en enero. Ente ellas se encuentran las flores naturales, papel y cartón, vehículos, manufacturas de cuero, plástico y caucho; tabaco en rama, prendas textiles, etc.



Entre ellos se encuentran las flores naturales, con un 2,6%. Precisamente, las dos últimas semanas de enero se realizan las actividades de corte y envío de los tallos para la temporada de San Valentín.

El sector registró un récord en envíos ya que se despacharon sobre las 15 000 toneladas. El Día del Amor representa un 30% de las ventas del año.



Los envíos de autos y prendas textiles también registraron buenos desempeños. Este año Ciauto comenzó a exportar a Colombia y Costa Rica.

En tanto, las exportaciones de productos con valor agregado como ropa interior a EE.UU. impactó de forma positiva en los resultados del sector textil, refirió Javier Díaz, titular de la Asociación de Industriales Textiles.