Explosión en planta petroquímica de Texas obliga a evacuar sus alrededores

Una fuerte explosión este miércoles (27 de noviembre del 2019) en una planta petroquímica de Texas, en el sur de Estados Unidos, obligó a evacuar sus alrededores, anunciaron los bomberos.

“Todo el mundo debe evacuar la zona en un radio de media milla (800 metros) alrededor de la planta de TPC de Port Neches”, indicaron los bomberos locales en su página de Facebook.



Fotos y videos compartidos en las redes sociales mostraban la enorme explosión en la planta, ubicada a 135 km de Houston, que produjo una enorme bola de fuego.



“Nos despertamos con vidrios rotos por todas partes y partes del techo caídas, las puertas arrancadas” por la onda expansiva de la explosión, dijo Ryan Mathewson, de 25 años, que vive con su familia cerca de la planta siniestrada. “Estamos conmocionados y asustados”, agregó.



Un refugio fue abierto en una iglesia de Nederland para aquellos que debieron abandonar sus hogares, indicaron los medios locales.



El juez del condado Jeff Branick dijo al sitio web local KFDM News que no se reportaron fallecidos y solo tres personas resultaron con heridas menores, algo que calificó de “milagro”.



Por su lado, una portavoz de la Oficina del Sheriff del condado dijo al diario The New York Times que dos personas habían sido trasladadas al hospital.



TPC Group, que opera la planta siniestrada, dijo que la explosión ocurrió en una “unidad de procesamiento” en torno a las 07:00 GMT, que “activó su Plan de Respuesta de Emergencia y solicitó la asistencia de el Departamento de Bomberos de Port Neches”.



“La situación está en desarrollo, pero será controlada con la mayor celeridad y seguridad posibles”, agregó.

“A este momento, todo el personal fue evacuado del lugar. Hemos dado cuanta de todo el personal en el sitio y tres empleados que resultaron heridos están siendo atendidos”, prosiguió.



“Ahora nos enfocamos en la protección de los equipos de socorro y del público, y en minimizar el impacto ambiental” de la explosión.



Más de 200 personas trabajan en la planta de Port Neches, de acuerdo con el sitio web de TPC Group.



La instalación produce butadieno, un gas inflamable utilizado en la producción de caucho sintético, y otros petroquímicos como el butano.