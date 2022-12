Exjuez Banny Molina, quien otorgó el habeas corpus a Jorge Glas, fue llamado a juicio

El juez Banny Molina, quien concedió el hábeas corpus a Jorge Glas, está procesado por prevaricato y usurpación de funciones. Fotos: Twitter y Archivo/ EL COMERCIO

Ana Rosero (I)

La Fiscalía confirmó que el exjuez de Garantías Penitenciarias, Banny Molina, fue llamado a juicio por su presunta participación en el delito de usurpación y simulación de funciones.

Esta decisión, la adoptó el presidente de la Corte Provincial de Manabí, Carlos Zambrano, durante una audiencia que se realizó este viernes 30 de diciembre del 2022.

Molina fue quien, el 5 de agosto pasado, otorgó a un hábeas corpus al exvicepresidente Jorge Glas, Daniel Salcedo y otra persona más. Además, emitió boletas de excarcelación y dispuso la inmediata libertad de esos sentenciados.

Sin embargo, el 26 de agosto del 2022, el Tribunal de Corte de Justicia de Manabí anuló todo lo actuado por el entonces magistrado Molina, en relación con el habeas corpus otorgado a Glas.

Procesos judiciales contra Molina

El 9 de agosto pasado, el Consejo de la Judicatura (CJ) presentó una denuncia por el presunto delito de usurpación de funciones contra Banny Molina.

La Judicatura dijo que él concedió el hábeas corpus a Glas y Salcedo sin tener jurisdicción para hacerlo. Según esa entidad, Molina perdió su jurisdicción al ser acusado de prevaricato, en otro proceso judicial, y además está llamado a juicio por ese delito.

El pasado 5 de agosto, un Tribunal Penal de la Corte Provincial de Manabí llamó a juicio al entonces magistrado por prevaricato.

Su presunta participación en este ilícito se habría perpetrado en diciembre del 2018. Según Fiscalía, “el Juez habría ordenado que una persona sentenciada a dos años por peculado cumpla la totalidad de su pena privativa de libertad en su domicilio (arresto domiciliario), sin que se cumplan las condiciones necesarias para otorgar ese beneficio”.

Durante el proceso judicial por usurpación de funciones, la defensa de Molina aseguró que su cliente no cometió ese delito. Dijo que cuando su defendido otorgó el habeas corpus a Glas, aún no había sido llamado a juicio por prevaricato. Además, señaló que sí estaba habilitado para ejercer, pues no había sido notificado con la decisión de suspenderlo en funciones.

Destitución de Molina

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó, el 22 de diciembre de 2022, a Molina de su cargo como juez de Portoviejo.

La Judicatura dijo que adoptó esta decisión porque el magistrado habría “cometido infracción gravísima de error inexcusable por sus actuaciones como Juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Portoviejo”. Él habría cometido el error inexcusable al otorgar el habeas corpus a Glas y las otras dos personas.

