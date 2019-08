Exfiscal Patricia Morejón no niega que revisó el caso solicitado por Alexis Mera para mantenerlo informado

LEA TAMBIÉN

Patricia Morejón, exfiscal provincial del Guayas, dice que mantuvo cuatro encuentros en su despacho y cuatro conversaciones con el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. El primer diálogo en chat fue el 31 de mayo del 2017, el exfuncionario de Rafael Correa le solicitó interceder en un caso de supuesto peculado contra Jonas Gonseth, exdirector del Hospital Abel Gilbert de Guayaquil.

“Yo no niego que tuve cuatro conversaciones con el doctor Mera y cuatro encuentros en el despacho. En la cita él (Mera) me supo manifestar que necesitaba que yo revise un archivo que ya había sido presentado por una fiscal de primer nivel que está dentro de mis funciones. No había parte más que el Estado y el Estado era él”, dijo Morejón.



El 15 de junio del 2017 vuelven a tratar el mismo tema, esta vez la exfiscal provincial inicia la conversación y pide un visto bueno. “Si usted me dice sacamos a todos (del expediente) doc.”, le escribe la exfuncionaria.



Ante este diálogo, Morejón dijo que se trataba de un juego de palabras durante la conversación y fue mal interpretado. “Yo le explicaba en el chat que no podía separar al doctor sino a los otros. No es que le estoy pidiendo autorización porque la última decisión la tenía yo”.



Cuando este Diario le preguntó por qué no mantuvo la independencia de su cargo como Fiscal Provincial, ella respondió que actuó de manera objetiva. “A nosotros no se nos prohíbe reunirnos con las partes, todo está marcado en Derecho. Insisto, él era parte procesal que debía tener conocimiento del tema”.



La mañana del jueves 22 de agosto del 2019, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, informó que los chats se están investigando en el expediente madre que corresponde al tema del caso Sobornos 2012-2016. Ante esta información Morejón expresó que esperará recibir un comunicado oficial y presentará los argumentos jurídicos para defenderse.



A continuación trascribimos textualmente los diálogos de Mera con la entonces Fiscal provincial, material que está en poder de la Fiscalía General.



15 de julio del 2017



- Fiscal: Doctor querido, buenos días. Quiero que me ponga un visto en el tema en mención. Lo sacamos al amigo por varias razones inclusive, porque él es el que pide auditoría, dejamos a los demás.



- Alexis Mera: En el tema del hospital de Guayaquil se trata de una ligereza. No creo que nadie tenga mala fe allí.



- Fiscal: Si usted me dice sacamos a todos, doc. Justamente con ese criterio. La Contraloría se opuso.



- Mera: Sí. Sería una injusticia de verdad.



- Fiscal: Ok, doc. Que tenga un lindo día. Todo sale hoy.



Más tarde le escribe:



- Fiscal: Doc, buenas tardes. Todo Ok.



- Mera: Gracias



- Fiscal: A sus órdenes, doctor querido.



20 de octubre del 2017



- Fiscal: Doctor, lamento molestarlo. Quería comentarle que el señor Fiscal General me delegó aceptarle a usted una versión. La he puesto para el día viernes 22 por cuanto me estoy yendo de vacaciones y quisiera dejar realizado la diligencia, siendo un gusto recibirlo en mi despacho.



- Mera: ¿A qué hora?



- Fiscal: Viernes 22, a las 09:15.



- Mera: Ok. Allí estaré.



- Fiscal: Ya, doc.