Evaluación a conductores profesionales tiene reparos

A dos meses de que se iniciaran las evaluaciones a los conductores profesionales de buses intra e interprovinciales, las preguntas que se les plantea en el examen teórico son cuestionadas. Dentro de los 64 actores, que en agosto del año pasado acordaron poner en marcha este proceso para frenar los accidentes viales, hay observaciones al test.

Dentro del banco de 752 preguntas aparecen interrogantes como estas: ¿Qué previene el Pare? ¿En qué situación se usa el pito? ¿Qué significa la luz intermitente del semáforo?



La Fundación Cavat, integrante del Pacto Vial, señala que la idea, al comenzar la evaluación, fue que no se plantee este tipo de preguntas.



El director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Álvaro Guzmán, aceptó que pudo haber errores en la evaluación. De hecho, las preguntas fueron elaboradas por esta Agencia, junto a transportistas, representantes de cooperativas de transporte y el Centro Tecnológico de Entrenamiento y Capacitación.



Otra pregunta que aparece es: ¿Cuando un conductor se encuentre frente o de espaldas a un agente de tránsito deberá detener la marcha de su vehículo? El chofer tiene tres opciones de respuesta a) Siempre b) Nunca c) A veces.



El pasado 20 de septiembre, este Diario reveló que de 1 400 conductores que fueron evaluados entre el 1 de agosto y el 4 de septiembre, el 30% (420) reprobó la prueba teórica. Es decir, obtuvieron menos de 70 puntos sobre 100.

Segundo Chamba, de la cooperativa de Transportes Ecuador, se presentó hace un mes a la evaluación en la escuela San Martín de Porres (sur de Quito). Obtuvo 89 puntos sobre 100 y dice que las preguntas no representaron dificultad.



Lo mismo ocurrió con Fabián Freire, conductor de Transporte Esmeraldas. Él obtuvo 85 puntos. Para él, lo más complicado fue responder sobre la Ley de Tránsito. Por ejemplo, ¿cuándo se comete una infracción de sexta clase? “Son respuestas que uno no se sabe de memoria”.



En la Escuela Politécnica Nacional hay dudas sobre la evaluación. Fabián Espinosa, representante de esta universidad en el Pacto Vial, cuestionó que en el test no se hayan incluido temas psicológicos.



En países como Argentina, hay municipios en los que tienen hasta tres psicólogos para realizar un informe obligatorio a quienes deseen obtener el permiso profesional.

Freddy Zambrano, director pedagógico de la escuela de conducción profesional Ecovial, advierte que las evaluaciones dispuestas por la ANT no son suficientes para determinar si los conductores son aptos o no para conducir.



Esta escuela también sugiere evaluar la parte psicológica de los choferes. La idea es determinar el temperamento y el comportamiento de quienes manejan los buses interprovinciales. “Preguntar qué significa un disco Pare no va reducir los accidentes que se producen en las carreteras. Es necesario crear conciencia en los conductores que llevan a 50 familias en un bus. Se debe capacitar para que aprendan a manejar, por ejemplo, el estrés durante las horas de trabajo”.



Hay personas que manejan hasta 10 horas, con media hora de descanso. En las cooperativas, los choferes no tienen atención psicológica.



Kléver Almeida, coordinador del Centro para Ayuda a Víctimas de Accidentes, recuerda que las organizaciones que están dentro del Pacto no accedieron a las preguntas durante la elaboración.



Por eso pide mayor rigurosidad en la evaluación. La idea es evitar accidentes, como el ocurrido a las 07:20 de ayer en Chumblín-Azuay.

Un bus de la cooperativa intercantonal San Fernando se volcó y dejó tres heridos.



Hasta ayer (2 de octubre) se desconocían las causas del percance. Pero los pasajeros relataron que al parecer el bus se quedó sin frenos y el conductor maniobró para ingresar a la calle, perdió estabilidad y se volcó.



La evaluación a los choferes consta de tres partes. La primera tiene relación con el conocimiento sobre leyes (20 preguntas). Otra se refiere a la conducta del chofer (85 preguntas) y una encuesta de entorno laboral (15 preguntas).