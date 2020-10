Escuela rural de Loja vuelve a las clases presenciales; más de 40 centros presentarán planes al COE Nacional

LEA TAMBIÉN

Sus hijas de primero y noveno de básica tienen la gran ventaja de vivir en el centro del cantón Arajuno, en Pastaza. Ahí tienen acceso a Internet, cuenta Juan Tunai, padre de familia de la Unidad Educativa Gabriel López.

Pero sus primas que cursan el bachillerato no viven la misma realidad. A su comunidad, Juan Vicente, no llega la señal, por lo que reciben visitas semanales de sus docentes. Tampoco cuentan con celulares o una computadora.



Sus padres salen al centro del cantón para recibir los deberes. Y vuelven días después para entregarlos. Por eso piden que sus hijos regresen a clases presenciales, dice Tunai.



En Arajuno, los padres de familia de 69 planteles comunitarios piden clases presenciales. Se arrancará con cuatro planes piloto, señaló Rómulo Antún, secretario de Educación Intercultural Bilingüe.



Las comunidades están habitadas por las nacionalidades Kichwa amazónica y Waorani. Los alumnos asistirán a sus escuelas dos días por semana (lunes y viernes).



En Ecuador hay 147 786 alumnos, desde inicial a tercero de bachillerato, en instituciones interculturales bilingües. El 86% de la Sierra. Según el Ministerio de Educación, las guías de autoaprendizaje en las lenguas de las diferentes nacionalidades son parte de la metodología utilizada por los docentes para solventar problemas de conectividad.



El secretario Antún dijo que el 30% de alumnos, de 1 842 establecimientos, cuenta con acceso a Internet. En Arajuno se han distribuido 1 872 guías.



En educación se vive un espejismo, dice Juan Samaniego, director de Desarrollo y Autogestión. “Tener a los niños matriculados no implica que estén accediendo a aprendizajes. Es imposible aprender recibiendo fichas pedagógicas estandarizadas por WhatsApp”.



Hay que empezar por las zonas rurales, sostiene. “Pero no se puede seguir así, sino ¿qué pasará en el 2021?, ¿miles de chicos fuera del sistema? Es más fácil retenerlos que volverlos a traer a las aulas”.



Ayer, 5 de octubre del 2020, 20 niños del barrio Solamar, en el área rural de la parroquia Carigán, cantón Loja, volvieron a la Escuela María Jaramillo Suárez. En la zona educativa 7, correspondiente a las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, se aprobó el retorno a clases presenciales en este único plantel.



Los niños de inicial a séptimo de básica cuentan con un docente y viven en los alrededores de la parroquia, por lo que no necesitarán usar transporte público. En el plantel se habilitaron tres aulas grandes en la que trabajarán dos grupos, en horarios diferenciados, tres días por semana. Así será durante un mes y luego se evaluarán resultados.



En la zona, la tercera parte de instituciones son rurales, con 35 chicos. Por la dispersión y orografía (quebradas) hay dificultades de cobertura: no hay señal, indicó Magda Salazar, coordinadora de Educación.



Otras siete propuestas de centros rurales están siendo revisadas por los COE cantonales y serán presentadas en el transcurso de la semana al Nacional, dijo Salazar. “Priorizamos lugares en donde no hay contagio activo”.



En el cantón Nangaritza (Zamora Chinchipe), unas 10 instituciones elaboran sus planes institucionales de continuidad educativa. En total, la zona tiene más de 1 700 alumnos fiscales, de los cuales más de 640 pertenecen a centros rurales.



Cinco instituciones de este tipo recibieron autorización del COE Nacional para su retorno progresivo la semana pasada. En esta se presentarán 40 nuevas propuestas y lo mismo se hará cada semana, dijo la viceministra de Educación, Isabel Maldonado.



En la Unidad Intercultural Bilingüe Tinku Yachay, en el sur de Quito, hay 600 alumnos, de inicial a tercero de bachillerato. Su rector, José Cuichán, cuenta que unos padres piden el retorno a clases presenciales porque no pueden guiar a sus hijos desde casa.

Un grupo pequeño, anota, cuenta con Internet fijo, para trabajar por Zoom y Teams. Otro puede revisar videos y audios por WhatsApp y algunos solamente disponen de un teléfono antiguo. Varios volvieron a sus tierras en Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar.



Seis meses de educación no presencial llevan niños y adolescentes



13/ 03/ 2020

​

Desde este día, las actividades académicas en el país. Un día antes, ministras de Gobierno y Educación explicaron las implicaciones de la emergencia sanitaria.



30/ 06/ 2020



En el régimen Sierra y Amazonía, las clases terminaron de modo no presencial. En el caso de planteles privados, en modalidad virtual. En lo fiscal, con guías, TV, etc.



01/ 09/ 2020

​

El año lectivo 2020-2021 empezó en el régimen Sierra y Amazonía. En mayo se inició en la Costa y Galápagos. Ambos en modo virtual. Son 4,4 millones de alumnos.



28/ 09/ 2020

​

Este día y en el transcurso de esta semana volvieron a la educación presencial, chicos de planteles privados, dos SEK y Pachamama, con planes pilotos, en Quito.