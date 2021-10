Empresas tienen opciones para la aplicación del largo feriado de noviembre

Diana Serrano (I)

El Gobierno amplió un día más el feriado por el Día de Difuntos y de la Independencia de Cuenca hasta el miércoles 3 de noviembre del 2021 y, con esto, se presentan dos escenarios para los empleados y empleadores.

¿Qué pasa si debe trabajar el 3 de noviembre?

El tiempo que las personas laboren durante ese día será considerado como horas extras, también conocidas como extraordinarias.

En Ecuador existen empresas que operan los siete días de la semana, incluidos feriados, y organizan el trabajo de sus trabajadores con horarios rotativos.

Así es en la empresa tecnológica y electrónica MP3. Juan Carlos Vega, presidente ejecutivo de la firma, contó que un grupo de trabajadores laborará durante los días de asueto.

En este caso, la Ley establece que las horas laboradas en feriado tienen un recargo del 100%. Por ejemplo, si un trabajador gana por hora USD 5, el pago por su hora extra será de USD 10.

Cargando…

¿Cómo deberá recuperar el tiempo si no trabajo en feriado?

Algunas personas no trabajarán los tres días de feriado, porque las empresas no lo requieren. Por ley, el lunes 1 y martes 2 de noviembre no son recuperables; sin embargo, el miércoles 3 sí lo es.

La jornada de trabajo suspendida correspondiente a ese día será recuperada en el sector público, “a través de una hora adicional diaria durante los ocho días laborables subsiguientes”, señala el decreto.

En el sector privado, la recuperación será establecida de mutuo acuerdo por empleadores y trabajadores, con la alternativa de que sea con horas extras entre semana o en una solo jornada durante un sábado.

En la compañía MP3, las personas que no trabajen el miércoles destinarán una hora más por día entre semana, para reponer el tiempo de descanso.

Mientras que en otros lugares como la empresa textilera Textiservi y en la de servicios hoteleros Codehotel la propuesta de compensación es que sea durante un sábado, explicó el representante de las firmas, Carlos Ribadeneira. El empresario agregó que esto se discutirá con los trabajadores, para en conjunto definir las opciones más convenientes.

El Gobierno señaló que la ampliación del feriado busca la recuperación del turismo interno.