Diego Caicedo: ‘Los empresarios conocerán lo que se negocia con México’

Entrevista a Diego Caicedo, viceministro de Comercio Exterior.



¿En qué etapa está el proceso de entrada de Ecuador a la Alianza del Pacífico? ¿Qué hace falta para ingresar al bloque?

Los países del bloque (Colombia, Perú, Chile y México) dieron el año pasado el beneplácito para que Ecuador entre. Las protestas en Ecuador y en Chile nos limitaron un poco. Aún así, con Chile avanzamos en la profundización del acuerdo de complementación económica que hacía falta y que estaría cerrado en febrero. Con México avanzamos en las discusiones vía videoconferencia para ir a un acuerdo comercial completo, que también es requisito para entrar a la Alianza.



¿Cuándo comenzarán las negociaciones con México y cuántas rondas se llevarán a cabo?



La primera ronda presencial será en Quito, del 28 al 30 de enero, esperamos que sean cuatro rondas. Hay seis mesas de negociación que se instalarán. Ayer tuvimos una reunión para informar del proceso al sector privado. Va a haber un cuarto adjunto donde los empresarios podrán enterarse de los elementos que se están negociando con la mayor transparencia.



Los empresarios piden que antes de que se concrete el acuerdo con México se implemente una agenda de competitividad. ¿Se va a tomar en cuenta este pedido?



Esa reiteración está un poco de más, porque el Ministerio siempre ha tenido puertas abiertas. Una agenda de competitividad no se construye de manera inmediata, no solo es cuestión de pedir que se reduzca un determinado arancel. Hay aspectos a tomar en cuenta vinculados a la calidad, la mejora de talento humano, la innovación. El Gobierno tiene mapeadas las iniciativas del sector privado y conoce las preocupaciones de los sectores productivos.



¿Cuáles son los sectores sensibles en la negociación con México?



Los vehículos, algunas líneas específicas del sector metalmecánico, varias partidas de línea blanca, segmentos del sector del calzado y del textil. El acuerdo es altamente ambicioso en términos de apertura y los márgenes para cubrir esas sensibilidades son pequeños, por eso estamos identificando dónde priorizar en los sectores sensibles, para que se puedan acomodar con plazos más largos de desgravación, de cinco, 10 o más años.



¿México está dispuesto a dar más plazos a los sectores sensibles?



México está dispuesto a mantener esa discusión y a buscar espacios para acomodar las prioridades y sensibilidades de Ecuador, pero no puedo presentar a México una lista de miles de productos sensibles, porque no tiene mucho sentido que pidamos que nos abran las puertas en la Alianza o que pongamos las reglas, sabiendo que ellos ya tienen reglas establecidas sobre márgenes de apertura. Con México hemos quedado en que lo importante es que dado que ya estamos abiertos con Colombia, Perú y Chile, busquemos las sensibilidades y concentremos la discusión en esos sectores, para no tener discusiones largas en las cosas que estamos dispuestos a abrir de lado y lado. Estamos trabajando con los sectores sensibles en una agenda interna para que no tengan impactos y cuenten con unos plazos adecuados. Con los sectores sensibles hemos tenido unas 30 reuniones.



¿Qué temas se abordarán en la primera ronda de negociación?



En la primera ronda se negociará sobre acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, normas de origen e inversiones. En acceso a mercado, donde está el centro de la negociación, en términos de bienes ya presentamos una primera oferta, igual que México, y sobre eso se darán las discusiones.



¿Cuáles son los productos ecuatorianos que tienen más potencial para incrementar sus ventas en el mercado mexicano?



En el sector agroindustrial; es decir, productos con valor agregado. Y en la agricultura, los productos como cacao, banano, camarón, mango, maracuyá y piña. Además, en madera, cosméticos, artículos de aseo. Y en el área de servicios, el software.



¿Por qué es importante para Ecuador entrar al bloque y cuándo se concretará el ingreso?



Ecuador tiene un potencial alto de exportación a este bloque. Hicimos un estudio con la Cepal e identificamos que 1600 empresas están exportando a la Alianza del Pacífico, 82% son mipymes y muchas están dedicadas a ofrecer servicios. Lo que estamos pensando es que la Alianza sea una plataforma para acercarnos a Asia Pacífico. Esperamos que en julio, en la reunión anual de la Alianza, se pueda dar una buena noticia.