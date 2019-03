Elizabeth Cabezas, tras denuncia de Aleaga: 'Yo no me aferro al cargo'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El asambleísta correísta Ronny Aleaga presentó este lunes 11 de marzo del 2019 una denuncia por tráfico de influencias en contra de la presidenta de de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas.

La denuncia lo hizo en base a las declaraciones realizadas por Cabezas el sábado 9 de marzo en la provincia de Manabí, en la cual reconoció la veracidad del audio que circuló en redes sociales, el día anterior, sobre un diálogo telefónico en el que supuestamente hablaba con la ministra del Interior y secretaria de Gestión Política, María Paula Romo, de una votación en el Legislativo. Cabezas también habló de espionaje dentro de la Asamblea.

"Mi denuncia es por un delito específico, por tráfico de influencias, el cual ha sido confirmado por la presidenta de la Asamblea Nacional, en una declaraciones que dio en la provincia de Manabí. Entonces a confesión de partes, relevo de pruebas, en ese sentido nosotros estamos claros que lo que se ha generado desde la Asamblea es el bloqueo político", señaló Aleaga en la Fiscalía General, norte de Quito, a donde acudió para presentar la denuncia.

De supuesto tráfico de influencias acusa el asambleísta correísta Ronny Aleaga a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), y presenta denuncia en la Fiscalía.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/0eBJNSbW0S — El Comercio (@elcomerciocom) 11 de marzo de 2019



En la Asamblea continúan las repercusiones sobre la filtración del audio sobre una conversación telefónica de la presidenta de esta Función del Estado y la ministra del Interior, María Paula Romo.



Cabezas se refirió al tema este lunes, en declaraciones a la prensa comentó que ha requerido de la Dirección de Inteligencia de la Policía que investigue un supuesto espionaje dentro de la sala de sesiones del Parlamento.



"Hay grupos políticos interesados en generar un caos y desestabilizar el país", sostuvo, sin identificarlos.



La Presidenta ofreció disculpas por haber utilizado "frases inapropiadas", pero insistió en que fue en el marco de una conversación privada.

"Hay grupos políticos interesados en generar un caos y desestabilizar el país", sostiene la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, tras difusión de una conversación telefónica suya.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/gGjbtii5t6 — El Comercio (@elcomerciocom) 11 de marzo de 2019



Cabezas negó que el trasfondo de la conversación haya sido impedir que se investigue denuncias en contra del círculo cercano del presidente Lenín Moreno.



Sostuvo que como Presidenta de la Asamblea Nacional tiene la obligación de coordinar, consensuar y hablar con el resto de las bancadas. “Yo no me aferro al cargo”, manifestó Cabezas ante la posibilidad de que dentro del Parlamento se inicie una investigación en su contra, hecho que todavía no ocurre.



Ante la investigación de espionaje solicitada por Cabezas, Aleaga atribuyó el audio divulgado en redes sociales a que la presidenta del Legislativo habría dejado abierto su micrófono durante la sesión del jueves 7 de marzo del 2019.

El coordinador del bloque legislativo de Creo, Homero Castanier, pide que se investigue espionaje en la Asamblea. "No es una filtración. Esto fue premeditado", sostiene.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/97bZmaVNGT — El Comercio (@elcomerciocom) 11 de marzo de 2019



Sin embargo, legisladores de otras bancadas legislativas como Homero Castanier, coordinador de Creo, descartaron esa posibilidad. "Esto fue premeditado", subrayó.



Para Eliceo Azuero, asambleísta independiente, "hay sectores interesados en desestabilizar al país" tras la difusión del audio. Sin embargo señaló que hay evidencias de una falta de independencia entre las funciones del Estado.



Héctor Muñoz, legislador de Suma, por su parte señaló que es importante que se haga una investigación. "Si se dice que hay espionaje debe comprobarse".



En tanto que la ministra del Interior, María Paula Romo, ante la prensa sostuvo esta víspera que el correísmo "está intentando crear un gran conflicto y en un escándalo en donde no lo hay" en la Asamblea.