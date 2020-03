Educación: ‘Hemos insistido que los docentes no pidan que se les envíen los deberes y no sobrecarguen de tareas’

LEA TAMBIÉN

Por medio de una rueda de prensa virtual, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, habló el domingo 22 de marzo del 2020 sobre la entrega de deberes, así como el envío de tareas a los estudiantes, durante la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus covid-19 en Ecuador.

En el sistema fiscal las clases se encuentran suspendidas y los alumnos fortalecen y adelantan conocimientos a través de la plataforma del Ministerio de Educación. En reiteradas ocasiones la autoridad educativa aclaró que por ese medio no se avanza en el cronograma y que el currículo se retomará al volver a las clases presenciales.



"Esta semana ha sido el inicio, el despegue de esta nueva forma educativa. Hay aproximadamente 500 000 usuarios que han hecho uso de la plataforma, 93 mil por día. Tenemos estudiantes que tienen dificultad de acceso por eso hemos insistido a nuestros docentes que no pidan que se les envíen los deberes, que tampoco pidan materiales extra y que no sobrecarguen de tareas a las familias porque estamos todos entrando en un nuevo sistema", expresó Creamer.



La Ministra además informó que para los estudiantes que no tienen acceso a Internet o computadoras "estamos trabajando en cadena a través de WhatsApp y SMS y desde mañana (lunes 23 de marzo) estaremos en radio y televisión con más de 160 canales de televisión y mi estaciones de radio rurales comunitaria para difundir programas educativos e información".



Según la funcionaria, "para zonas de la Amazonía, páramos y Costa que están realmente aislados, que a veces no tienen luz, se han ido imprimiendo guías docentes y fichas pedagógicas. En esas zonas existen 79 500 estudiantes, que están con la asistencia de 5 000 docentes y que pertenecen a 1 400 unidades educativas rurales (...) Todo estudiante en este momento ya debería tener contacto de su tutor o docente para aclarar dudas que tengan y avanzar en las lecturas y deberes".



Creamer también se refirió a los deberes que deben cumplir los estudiantes mientras se mantiene la suspensión de las clases.



"Las tareas no son calificadas ahora. Los deberes se pide que, por favor, los hagan, los guarden y después serán entregados a sus docentes y serán evaluados en su totalidad. ¿Por qué? Porque en este momento lo que importa no es estresarse y decir 'cumplió o no cumplió con el deber', 'le pongo buena o mala nota' y (el deber) tiene que llegar como dé lugar al docente. El objetivo es que avancen en las lecturas y traten de ver qué cosas comprenden aplicándolo a través de los deberes. En el momento de hacer el deber, conocer qué estuvo claro o no, inmediatamente consultar y seguir adelante", aclaró la Ministra.



"Hemos reforzado la disposición para que quede clarísimo de que no podemos pedir a los estudiantes que nos envíen deberes, porque los exponemos a que salgan de casa. Ese no es el objetivo, insistió".



La Ministra además habló sobre el avance del cronograma escolar que se lleva a cabo en los planteles particulares.



"La disposición del Ministerio de Educación es que los planteles particulares soliciten, en un comunicado, que se les valide el cronograma siempre y cuando se garantice que absolutamente todos estudiantes y docentes cuentan con conectividad, equipo y apoyo suficiente para que ir adelante. De todas maneras, si así fuera, obviamente no se trata de sobrecargarlos de deberes. Porque tengo mucho reclamo de la educación particular en que dicen que ellos sí están corriendo en el cronograma y las clases, por tanto mandan muchos deberes. No, por favor, pensemos sobretodo en el estado emocional y psicoemocional y social de estos momentos. (...) Lo que todos, desde el ámbito de la educación particular y fiscal debemos comunicar es tratar de causar el mínimo estrés. Suficiente tensión y nerviosismo tenemos con tanto cambio", recalcó Creamer.



Al respecto de la evaluación a los estudiantes, la Ministra dijo que cuando se retome la siguiente fase de escolaridad, que aún no se ha definido, "podremos ir haciendo evaluaciones cualitativas de cómo va la comprensión, el conocimiento, el desempeño, para tomar medidas".



La titular de la Cartera de Educación manifestó que las cuentas del Ministerio en Twitter y Facebook están disponibles para responder a cualquier inquietud. "La idea central es quédate en casa, esa es la prioridad", añadió.



Otra de las inquietudes de los padres, que han llegado a la funcionaria es sobre las pensiones en las instituciones educativas particulares, sobre las cuales dijo que deben pagarse con normalidad mientras dura la emergencia sanitaria por el covid-19.



El cobro de las instituciones particulares –explicó la titular de Educación– es por los 12 meses del año, prorrateado en 10 meses. Eso –dijo– significa que en este momento ese cálculo sigue corriendo, ya que el país vive un cambio de modalidad que es la del teletrabajo.



“Eso no significa que los trabajadores de las instituciones educativas no reciben honorarios por el cambio de modalidad. Hay que pagarles”. Se trata –dijo la Ministra– de sostener el sistema educativo.



Creamer además invitó a que las familias que atraviesen una fuerte crisis económica acudan a la institución educativa y acuerden, por ejemplo, planes de pago.



Las clases se mantienen suspendidas como parte de la medida de quedarse en casa para toda la población ecuatoriana. Hasta este 23 de marzo del 2020, se registran 981 personas contagiadas por el coronavirus covid-19. El número de fallecidos llega a 18. Según el informe, que recoge datos hasta las 10:00, la provincia de Guayas sigue siendo la más afectada por los contagios, con 769 casos positivos.