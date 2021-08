Ecuatorianos que viajaron como turistas están retenidos en un aeropuerto de México

Lineida Castillo (I)

A cuatro días de que entre en vigencia el visado de ecuatorianos a México, aumenta el movimiento de viajeros y los controles en los aeropuertos internacionales de ese país. Hay ecuatorianos retenidos.

Según información de varios familiares de Azuay, son más de un centenar de compatriotas que han sido retenidos en los últimos tres días, cuando desembarcaron en el aeropuerto Internacional de Monterrey en condiciones de turistas.

En ese grupo hay abuelos y madres con menores de edad que pernoctan hacinados, sin el distanciamiento físico que demanda la emergencia sanitaria por el covid-19. Ellos temen un contagio del virus. Algunos descansan en el piso sobre esponjas o frazadas.

“No tenemos comida”, le dijo Antonio, de 14 años, a su tía que vive en el cantón azuayo de Sígsig, mediante una llamada telefónica.

Ellos han sido retenidos, porque las autoridades de migración tienen dudas sobre el verdadero objetivo de viaje.

Algunos como Antonio han logrado comunicarse con sus familiares y otros no. Entre ellos también se prestan los teléfonos para llegar con un mensaje a sus allegados. En el grupo hay personas de las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Chimborazo y Morona Santiago.

Hasta la mañana de este martes 31 de agosto del 2021, la zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no tenía información sobre esta situación. “No nos han comunicado nada”, dijo la coordinadora de la zonal, Ingrid Ordónez.

Según ella, el Cónsul de Ecuador en Monterrey no les ha informado de este particular ni tampoco han llegado familiares a solicitar ayuda. “Todos los días tenemos casos de menores no acompañados que son encontrados cruzando la frontera, pero no de Monterrey.

Pero Ordóñez conoce de otro hecho que desencadenó el anuncio de la visa: en estos días los ecuatorianos están viajando al vecino país de Perú para comprar vuelos a México, porque en Ecuador están agotados desde hace una semana. “Esa novedad conocimos el viernes pasado”.

En lo que va de este año un promedio semanal de 135 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos, según los datos de Movilidad Humana. La mayoría son detenidos por la patrulla fronteriza en condiciones de indocumentados o se han entregado a migración.

Estos vuelos llegan todos los viernes solo con deportados y con la máxima capacidad que tienen los aviones. Hay ocasiones en que llegan dos vuelos, como ocurrió el viernes 27 de agosto. Llegó un vuelo con 135 familias migrantes y otro de 65 con adultos en general.

En lo que va de este año también hay el registro de 35 migrantes desaparecidos en la frontera norteamericana, de los cuales 20 han sido resueltos, encontrados vivos o fallecidos. También hay 35 fallecidos, la mayoría al cruzar la frontera y unos pocos que vivían en Estados Unidos en condiciones de indigentes.