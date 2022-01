Pablo Zambrano: ‘Contagios generan menos consumo: por eso se ven muchas ofertas’

Diana Serrano (I)

¿Cómo ha cambiado el entorno laboral con la pandemia?

El sector empresarial tuvo una grave afectación sobre todo en las ventas. El sector manufacturero dejó de vender aproximadamente unos USD 9 000 millones y esto trajo lamentablemente como consecuencia la caída del empleo e implicó cambios para mantener las actividades productivas. Las empresas tuvieron que adoptar unos planes de bioseguridad para poder garantizar la operatividad y la seguridad de los colaboradores.

¿Cómo están manejando las empresas la ausencia de los trabajadores por covid?

Tras el difícil año de la pandemia, en 2021 ya se vio una recuperación económica. Las ventas de noviembre del año pasado ya igualaron las del mismo mes de 2019. Es decir, ya se está logrando una recuperación. Ahora, con el estallido de la nueva variante, en diciembre, se está dando un nuevo proceso de paralización en algunos sectores y se están tomando nuevamente medidas como el teletrabajo y aforos limitados.

¿Qué ha pasado con las áreas que requieren la presencia de los trabajadores?

La primera medida es controlar y ver cómo se sienten esos trabajadores. Cuando alguno evidencia o reporta algún tipo de síntoma, debe quedarse aislado en su casa para preservar su salud. Las empresas están organizando turnos o encontrando reemplazos, para que las personas que no pueden ir por motivos de salud no tengan que acudir hasta que se recuperen. Los médicos ocupacionales otorgan permisos de cuatro o cinco días. Dentro de los protocolos de bioseguridad está también avisar si el trabajador ha estado en contacto con alguna persona contagiada con covid-19. De esa manera, tiene que aislarse y esperar el tiempo de incubación del virus. Si a los tres o cuatro días no hay síntomas, se hace una prueba y la persona puede reincorporarse.

¿Cómo manejan las empresas los reemplazos?

Las empresas, sobre todo las industriales, manejan sus labores de acuerdo con los turnos y existe una planificación semanal. Ahí se puede prever dónde hay necesidad de incorporar a alguien o aumentar la capacidad de un turno. Nosotros estamos siendo comprensivos y teniendo en cuenta que la salud es lo más importante, por eso estamos viendo la forma de apoyar con los permisos médicos.

¿Qué pasa con las micro y pequeñas empresas que no tienen las mismas condiciones de recursos económicos?

Estos segmentos sí se pueden ver afectados por este problema. En este momento, lo más importante es aplicar un control adecuado del personal y de los procesos, así como tener una planificación de las labores.

¿Qué efectos han tenido en las empresas los permisos otorgados por contagios?

Hasta ahora no hemos tenido un registro de las empresas sobre este tema. Sí ha habido una reducción en la producción, pero debido a la falta de consumo, porque la gente prefiere quedarse en casa o se ha enfermado. La pandemia ha afectado sobre todo en este tema y ha generado sobreproducción; por eso en los comercios formales se ve la gran cantidad de ofertas. Esto se irá ajustando poco a poco.

¿Cuál es la previsión que tienen del impacto económico por los permisos laborales por temas de salud?

En este primer trimestre sí habrá una afectación. Es por eso que se está trabajando en la planificación de actividades, para evitar cortes de producción y sobre todo pérdidas.

¿Cómo hacen el acompañamiento de salud ocupacional en esta situación?

Los empleadores han brindado un apoyo constante a los trabajadores, sobre todo a aquellos que tienen condiciones de salud previas o a aquellos que conviven con familiares que pueden tener estas condiciones. En estos casos, se ha aplicado el teletrabajo. Antes de la pandemia no se hablaba de esta modalidad laboral; y ahora, más del 75% de empresas lo aplican. Hay una importante combinación de acciones entre las empresas y los seguros privados de salud.

¿Cuál es el papel de la empresa privada en la aplicación de la tercera dosis?

Hemos trabajado con el Gobierno y hemos aportado con insumos médicos, jeringuillas, uniformes y centros de vacunación, lo que muestra el compromiso del sector productivo con el país. Estamos activando vacunatorios y todas las empresas que participaron anteriormente están sumándose nuevamente.

¿Cuál es el accionar de las empresas ante casos de trabajadores que no están vacunados?

El sector está siempre persuadiendo a los trabajadores de que la mejor forma de evitar los graves riesgos del contagio de la enfermedad es a través de la vacunación. En ese sentido, el entorno laboral debe ser consciente de que entre más personas estén vacunadas existen menos riesgos de muertes o de graves complicaciones.

