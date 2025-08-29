El proceso de regreso a clases en el régimen Sierra-Amazonía de Ecuador empezó y ya se han evidenciado reclamos por exigencias para adquirir útiles escolares y uniformes en sitios definidos, así como altos costos. El Ministerio de Educación alertó sobre las multas que conllevan estas prácticas.

Multas por exigir compra útiles escolares y uniformes

Desde la Cartera de Estado recordaron que el último Acuerdo Ministerial define que los establecimientos no pueden obligar a comprar implementos escolares en sitios fijos.

En esos casos, el proceso incluye inspecciones y las sanciones económicas pueden ir desde 21 salarios básicos unificados hasta los 50. La inspección también está dirigida para la distribuidora de los implementos escolares.

🎥 ¡#VolvemosAlAula en la Sierra y Amazonía!

👩‍🏫📚 Más de 1.7 millones de estudiantes y 99.000 docentes se reencuentran en las aulas de más de 6.000 instituciones educativas.



Para un retorno ordenado:

✅ 1 de septiembre: Bachillerato e Inicial.

✅ 2 de septiembre: Educación… pic.twitter.com/KUVhxzP6Ro — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) August 27, 2025

Según declaraciones de la ministra de Educación, Alegría Crespo, la Cartera de Estado ya se activó frente a denuncias de padres de familia de un colegio ubicado en Conocoto.

“Invitar a la ciudadanía que denuncie en caso de que exista cualquier direccionamiento de donde adquirir los útiles escolares, textos o cualquier recurso educativo. Nosotros garantizaremos la transparencia para que los padres compren donde ellos escojan”.

La funcionaria insistió que serán firmes para que no exista ningún tipo de abuso y recordó que hay recursos legales vigentes.

Los canales para denunciar

Desde el Ministerio de Educación indicaron que la comunidad puede alertar o denunciar las irregularidades o quejas que se presentan en los planteles. Los canales habilitados para denuncias son los siguientes:

En el Distrito Educativo -denuncias físicas

-denuncias físicas 1800-Educación (1800-338 222)

Formulario en línea: https://educarecuador.gob.ec/denuncias/

https://educarecuador.gob.ec/denuncias/ Correos electrónico: info@educacion.gob.ec; mogac@educacion.gob.ec; solicitud.enlinea@educacion.gob.ec

info@educacion.gob.ec; mogac@educacion.gob.ec; solicitud.enlinea@educacion.gob.ec Redes Sociales del Ministerio de Educación

Reglas para este nuevo año y para el 2026-2027

La Cartera de Estado expidió un Acuerdo Ministerial el 5 de agosto de 2025, que regula los valores de matrícula y pensión en instituciones educativas particulares y fiscomisionales, derogando el anterior, de 2021.

Se incluyó que las instituciones deben publicar durante el año lectivo información como misión, visión, costos de colegiatura, materiales escolares, uniformes y servicios complementarios.

En el nuevo año lectivo 2025-2026:

Si hay cambio de uniforme, será obligatorio solo para estudiantes nuevos .

. No se puede exigir compras en los colegios ni direccionar a proveedores específicos.

Desde el ciclo 2026-2027 regirá un valor máximo:

El costo de los uniformes, útiles escolares, textos y plataformas digitales no deberá exceder el monto del décimo cuarto sueldo (dependerá del salario vigente).

