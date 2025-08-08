El Plan Nacional Nos Cuidamos incluye la incorporación de la materia de seguridad para los estudiantes de Ecuador. En la Sierra-Amazonía están próximos a volver a las aulas, desde el 2 de septiembre de 2025

Materia de seguridad para estudiantes de Ecuador

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el plan está dirigido a 4,1 millones de estudiantes y 215 mil docentes del país.

Estos son los ejes principales de la propuesta que se impulsa desde el Gobierno: cognitivo, operativo, normativo y territorial.

En el cognitivo se contempla la inserción en el currículo desde los niveles iniciales hasta bachillerato:

Trabajo en un espacio extracurricular de protección civil.

Promueve la cultura de paz, el autocuidado y la resolución pacífica de conflictos como parte de la educación socioemocional.

Generación y fortalecimiento de capacidades cognitivas por medio de procesos formativos dirigidos a los profesionales de la educación.

🎥 Impulsamos iniciativas cruciales para fortalecer el sistema educativo del país: El Acuerdo Nacional por la Inclusión y la expansión del Botón de Seguridad “Responde Educ”, a fin de garantizar que todas las escuelas sean entornos seguros y que cada estudiante, sin importar sus… pic.twitter.com/K52kA2K7Ek — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) August 8, 2025

¿Desde cuanto se dictará la materia de seguridad?

Según la información oficial, la materia de seguridad se incluirá en la jornada estudiantil desde septiembre de este 2025, con el inicio del año lectivo en la región Sierra-Amazonía.

Como parte de las acciones, además, el Gobierno anunció la emisión de un acuerdo ministerial para permitir el ingreso de la fuerza del orden a los planteles en casos de “peligro cierto“.