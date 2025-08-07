En la Sierra-Amazonía, en este agosto de 2025, el décimo cuarto sueldo está próximo y también se lo denomina bono escolar. Los empleadores están obligados a entregar este beneficio y hay un mecanismo de cálculo.

Los estudiantes de este régimen regresarán a las aulas desde el 2 de septiembre y, justamente, ese derecho laboral apoya en los hogares para solventar los requerimientos estudiantiles.

El décimo cuarto sueldo llega en agosto y se calcula así

El monto del décimo cuarto sueldo corresponde a un salario básico unificado (SBU), que para el 2025 es de 470 dólares. Los trabajadores que han laborado un año completo recibirán el monto total.

Por otro lado, quienes han cumplido con las jornadas por menos de un año recibirán un proporcional con base en el tiempo laborado.

Es decir, por ejemplo, si un trabajador ha estado empleado durante seis meses, su décimo cuarto sueldo será de 235 dólares.

¿Hasta cuándo se debe pagar décimo cuarto?

Los plazos para el pago del décimo cuarto sueldo varían de acuerdo con la región. Para la Costa y Galápagos, el pago debe ser hasta el 15 de marzo de cada año.

Para la región Sierra y Amazonía, el pago debe llegar hasta el 15 de agosto, justamente, antes del ingreso a clases.

Hay sanciones para los empleadores que no cumplan

Los empleadores que no se apeguen a la norma y no cumplan con el pago del décimo cuarto sueldo en los plazos establecidos pueden enfrentar sanciones.

Estas pueden incluir multas económicas y la obligación de pagar el monto adeudado junto con intereses.

En esos casos, la normativa laboral ecuatoriana protege a los trabajadores, garantizando que reciban este beneficio en tiempo y forma.