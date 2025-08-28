Un grupo de padres y madres de estudiantes de un colegio de Conocoto, en Quito, protestaron por los supuestos altos costos de libros y uniformes. La manifestación se dio este jueves, 28 de agosto de 2025, en los exteriores del plantel educativo, a puertas de empezar el nuevo año lectivo en la Sierra-Amazonía.

El Ministerio de Educación ya había informado que la comunidad tiene varios canales para denunciar posibles irregularidades.

Protesta por precio de libros en colegio de Quito

Según versiones de representantes de alumnos, el colegio pide una cantidad excesiva de libros que supuestamente no se utilizan.

No fue el primer reclamo por parte de los padres de familia. EL COMERCIO recogió la versión en un artículo de este miércoles, 27 de agosto de 2025.

De acuerdo con la información, en años anteriores, los textos no se ocuparon por completo. A la par, plantearon su duda sobre los criterios pedagógicos que se están usando para la elección de los textos.

Según la información proporcionada, también compararon los costos de los libros solicitados en el plantel con los de otras instituciones: entre 80 y 180 dólares, en comparación de los cerca de 300 dólares que deben asumir.

“¿Por qué nuestro gasto en libros es tan elevado? ¿Por qué otras instituciones tienen esta lista de 9 o 10 libros a precios más módicos?”. Estas fueron algunas de las preguntas compartidas.

EL COMERCIO solicitó, vía correo electrónico, la respuesta del plantel educativo y estamos a la espera de una respuesta.

¿Cómo se puede denunciar?

Desde el Ministerio de Educación indicaron que la comunidad puede alertar o denunciar las irregularidades o quejas que se presentan en los planteles. Los canales habilitados para denuncias son los siguientes:

En el Distrito Educativo -denuncias físicas

-denuncias físicas 0 (1800-338 222)

(1800-338 222) Formulario en línea: https://educarecuador.gob.ec/denuncias/

Correos electrónico: info@educacion.gob.ec; mogac@educacion.gob.ec; solicitud.enlinea@educacion.gob.ec

Redes Sociales del Ministerio de Educación

Reglar para este nuevo año y para el 2026-2027

La Cartera de Estado expidió un Acuerdo Ministerial el 5 de agosto de 2025, que regula los valores de matrícula y pensión en instituciones educativas particulares y fiscomisionales, derogando el anterior, de 2021.

Se incluyó que las instituciones deben publicar durante el año lectivo información como misión, visión, costos de colegiatura, materiales escolares, uniformes y servicios complementarios.

En el nuevo año lectivo 2025-2026:

Si hay cambio de uniforme, será obligatorio solo para estudiantes nuevos .

. No se puede exigir compras en los colegios ni direccionar a proveedores específicos.

Desde el ciclo 2026-2027 regirá un valor máximo:

El costo de los uniformes, útiles escolares, textos y plataformas digitales no deberá exceder el monto del décimo cuarto sueldo (dependerá del salario vigente).

