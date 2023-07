Turista atacada por tiburón en Galápagos: 'cuando volteé vi sangre en el agua y dije tengo una herida'

La salud de la mujer se encuentra estable. Foto: Radio Encantada de Galápagos

Kevin Puga S.

La turista que sufrió la mordedura de un tiburón en el islote Mosquera, en Galápagos el lunes, 3 de julio de 2023, contó lo sucedido mientras se recuperaba de las heridas que el animal le dejó en su pierna derecha.

En el islote ubicado entre Seymour y Baltra, la mujer realizaba snorkeling o buceo superficial en el mar cuando sufrió el ataque.

Delia Yriarte de 42 años detalló para Radio Encantada de Galápagos cómo sucedió el hecho mientras permanecía internada en el Hospital República del Ecuador de Santa Cruz.

La mexicana que trabaja en Estados Unidos como enfermera contó que en un inicio no se dio cuenta que un tiburón la atacó.

"No me había dado cuenta que era una mordida, no sentí dolor, cuando un pelícano se vino cerca de mí volteé y vi sangre en el agua y dije tengo una herida pero no sabía que tan grande era", explicó.

Y añadió, "cuando llegue a la orilla de la playa me sentía ya cansada y ya noté que tipo de herida tenía y vi que estaba profunda. sabía que estaba perdiendo bastante sangre".

Al ser consultada sobre si vio al tiburón, la mujer afirmó que nunca lo vio.

"Cómo me asusté un poquito (con la sangre) ya no quise volvear a ver, pero nunca vi el tiburón", dijo Delia para el medio local.

Tras permanecer cerca de un día hospitalizada en la casa de salud, la víctima del ataque se preparó para ser trasladada hacia Guayaquil.

La Armada del Ecuador confirmó que Delia Yriarte saldrá de Santa Cruz a Baltra, y de esta isla a San Cristóbal, aeropuerto del cual viajará finalmente hasta el territorio continental del Ecuador.

Más noticias:

Visita nuestros portales: