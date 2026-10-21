Latacunga amanece sin servicio de transporte urbano e intracantonal

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, amaneció este miércoles 21 de octubre de 2026 con afectaciones en el servicio de transporte urbano e intracantonal. Seis operadoras decidieron reducir sus recorridos como medida de protesta ante el incremento de los costos operativos y la falta de respuesta a su pedido de revisión de tarifas.

La medida impacta a cerca de 198 unidades de transporte, que modificaron sus frecuencias de circulación durante la jornada. Los transportistas sostienen que la situación económica del sector se ha vuelto insostenible y exigen una respuesta de las autoridades municipales respecto al incremento del valor de los pasajes.

Ciudadanos buscan alternativas para movilizarse

La reducción del servicio ha obligado a cientos de usuarios a buscar opciones alternativas para llegar a sus lugares de trabajo, centros educativos y otros destinos. Durante las primeras horas de este miércoles, varios ciudadanos optaron por trasladarse en taxis, furgonetas y transporte particular.

La situación también generó ajustes en algunas instituciones educativas, que flexibilizaron los horarios de ingreso para evitar que estudiantes y docentes se vean afectados por los problemas de movilidad.

Servicio operará en horarios específicos

Según lo anunciado por los transportistas, las unidades urbanas prestarán servicio de manera parcial. El cronograma contempla operaciones entre las 08:00 y las 12:00, una suspensión temporal del servicio hasta las 14:00, y una reanudación de las actividades entre las 14:00 y las 18:00.

Fuera de esos horarios, la circulación de los buses permanecerá suspendida como parte de la medida de presión adoptada por las operadoras.

Transportistas anuncian rueda de prensa

El gremio de transportistas urbanos prevé ofrecer una rueda de prensa para explicar los motivos de la reducción de recorridos y detallar sus demandas ante el Municipio de Latacunga.

Los dirigentes atribuyen la protesta a la falta de atención de las autoridades locales a los problemas que enfrenta el sector, especialmente por el aumento de los costos de operación, mantenimiento y combustible que, aseguran, han afectado la sostenibilidad del servicio.

Transporte urbano en Latacunga; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué se redujo el servicio de transporte urbano en Latacunga? Porque seis operadoras de transporte urbano e intracantonal decidieron disminuir sus recorridos como medida de protesta.

Los transportistas argumentan que el incremento de los costos operativos ha afectado la sostenibilidad del servicio y reclaman una respuesta del Municipio de Latacunga sobre su pedido de aumento de tarifas. ❓ ¿Cuántas unidades de transporte se vieron afectadas por la medida? Cerca de 198 unidades modificaron sus operaciones este 21 de octubre de 2026.

La reducción de recorridos fue aplicada por seis operadoras de transporte urbano e intracantonal, lo que generó inconvenientes para miles de usuarios que dependen diariamente de este servicio para movilizarse. ❓ ¿Cómo afectó la reducción del transporte a los ciudadanos de Latacunga? Los usuarios tuvieron que buscar alternativas como taxis, furgonetas y transporte particular.

La falta de buses durante varias horas del día complicó los desplazamientos hacia lugares de trabajo y centros educativos, obligando a los ciudadanos a recurrir a otros medios de transporte. ❓ ¿Qué medidas tomaron las instituciones educativas ante los problemas de movilidad? Algunas flexibilizaron los horarios de ingreso de estudiantes y personal.

La decisión se adoptó para reducir el impacto de las restricciones en el transporte urbano y evitar retrasos o ausencias provocadas por las dificultades para movilizarse en la ciudad. ❓ ¿Cómo operará el servicio de buses mientras dure la medida? Los buses circularán únicamente en franjas horarias específicas.

El cronograma contempla operaciones entre las 08:00 y 12:00, una suspensión temporal hasta las 14:00 y una nueva jornada entre las 14:00 y 18:00, como parte de la protesta impulsada por los transportistas.

Te recomendamos