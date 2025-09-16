El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), informó que entre el 5 y el 16 de septiembre de 2025 se registraron 25 temblores frente a las costas de Puerto López, en la provincia de Manabí.

Las magnitudes oscilaron entre 3.0 y 5.6, según los reportes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

Explicación de temblores en Puerto López

Los sismos se concentran en una misma zona y presentan características compatibles con un enjambre sísmico. Este fenómeno consiste en la ocurrencia de varios temblores de magnitudes similares en un corto periodo y sin que necesariamente se produzca uno de mayor magnitud.

La SNGR indicó que mantiene una coordinación permanente con el Instituto Geofísico y los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) para garantizar una respuesta rápida si la situación lo requiere.

Las autoridades han activado protocolos de vigilancia técnica y comunicación preventiva, se indicó en un comunicado de la Secretaría.

Las recomendaciones para la ciudadanía

Frente a esta actividad sísmica, la SNGR recomienda a la población:

Mantener la calma y seguir únicamente la información difundida por canales oficiales .

y seguir únicamente la información difundida por . Revisar las medidas de autoprotección ante sismos y compartirlas con los miembros del hogar.

ante sismos y compartirlas con los miembros del hogar. Identificar zonas seguras, diseñar un plan familiar de emergencias y tener lista una mochila de emergencia con insumos básicos.

Vigilancia continua en la costa ecuatoriana

Puerto López, ubicado en una zona sísmica activa del litoral ecuatoriano, forma parte de las áreas donde se han intensificado los monitoreos geofísicos.

Informe Diario #ElReventador N° 2025-259

martes 16 de septiembre de 2025

Nivel de Actividad:

Superficial: Alta

Tendencia Superficial: Sin cambio

Interna: Moderada

Tendencia Interna: Sin cambio

Revisarlo en: https://t.co/z03a1JylNc pic.twitter.com/Lb9XN86nYN — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 16, 2025

