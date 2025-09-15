Un sismo de magnitud 4.1 se registró la tarde de este lunes, 15 de septiembre de 2025, en las inmediaciones del cantón Puerto López, en la provincia de Manabí, según el reporte oficial del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

Nuevo temblor se produjo en Puerto López, en Manabí

El evento ocurrió a las 15:34, a una profundidad de 22 kilómetros y se localizó a 12,73 km de Puerto López. El movimiento telúrico es propio de la actividad sísmica frecuente en la región costera del Ecuador.

Hasta el momento, ni el IG-EPN ni entidades de atención de emergencias han reportado daños materiales ni afectaciones a personas.

¿Cómo reportar un sismo en Ecuador?

El Instituto recordó a la ciudadanía que puede reportar su experiencia del sismo a través del siguiente enlace oficial.

El Ecuador se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica. Las autoridades recomiendan mantener planes familiares de emergencia, revisar mochilas de emergencia y seguir información únicamente de fuentes oficiales.

Temblores este 15 de septiembre

El Instituto Geofísico informó sobre un tercer sismo a las 13:08 de este lunes, 15 de septiembre, con una magnitud de 3.6 en la escala de Richter. En la mañana hubo dos más.

La entidad también refirió un temblor a las 12:54, con una magnitud de 3.5 en la escala de Richter. Este sismo se produjo a una profundidad de 18 km desde la superficie.

El primero fue las 10:56, con una magnitud de 3.8. Este fue a una profundidad de 11 km desde la superficie.

[REVISADO]

Evento: igepn2025sdda

Ocurrido: 2025-09-15 15:34:47

Mag.: 4.1MLv

Prof.: 22.0 km

Lat.: 1.495° S

Long.: 80.903° W

Localizado: a 12.73 km de Puerto Lopez, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/LmNStpz7vR pic.twitter.com/DjNnWLn9WN — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 15, 2025

