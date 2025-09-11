A las 04:19 de este jueves, 11 de septiembre de 2025, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG‑EPN) registró un sismo de magnitud 4.2.

De acuerdo con la información oficial, el epicentro estuvo ubicado a 37,09 kilómetros de Playas, en la provincia de Guayas.

El foco del movimiento sísmico se ubicó a una profundidad de 64,0 kilómetros, con coordenadas. Hasta las 08:10, no hubo reportes de daños materiales ni personas lesionadas.

Habitantes de Playas y zonas cercanas aseguraron haber sentido vibraciones leves, aunque las autoridades no han formalizado afectaciones.

Evento: igepn2025ruyt

Ocurrido: 2025-09-11 04:19:40

Mag.: 4.2MLv

Prof.: 64.0 km

Lat.: 2.882° S

Long.: 80.171° W

Localizado: a 37.09 km de Playas, Guayas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/hHQoG5Zcjr pic.twitter.com/Oxlk7kttAB — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 11, 2025

El contexto del sismo

Playas se sitúa en una zona costera del Ecuador que periódicamente enfrenta movimientos sísmicos de moderada intensidad.

El IG‑EPN invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y a reportar aquellas percepciones del sismo, por mínimas que parezcan. Si sintió este temblor, puede reportarlo en este enlace.

Qué hacer tras un sismo

Verificar el entorno inmediato: revise si hay objetos sueltos, vidrios quebrados u otros riesgos.

En edificios, evacuar con calma si se observa daño estructural.

Mantener un kit de emergencia accesible : linterna, radio, agua y primeros auxilios.

: linterna, radio, agua y primeros auxilios. Verificar la información oficial antes de difundir noticias o rumores.

